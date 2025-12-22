Czas, w którym warto otworzyć serca. Polonijna fundacja zachęca do wsparcia świątecznej zbiórki

Boże Narodzenie to nie tylko czas świętowania, ale i nadziei. Dla niektórych - nadziei na poprawę ciężkiego losu. Taki właśnie sens ma świąteczna akcja Fundacji Uśmiech Dziecka (Children’s Smile Foundation), która liczy, że przy okazji świąt otworzą się nie tylko serca Polonii, ale i portfele – bo czasem jeden gest potrafi realnie zmienić czyjeś życie. Doskonale znana mieszkańcom Wschodniego Wybrzeża organizacja pomocowa zachęca do wsparcia jej tradycyjnej zbiórki, której celem jest wsparcie najmłodszych i najsłabszych.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc chorym i znajdującym się w potrzebie polonijnym dzieciom

– przypominają przedstawiciele Fundacji. Jak informują, wśród beneficjentów tegorocznej świątecznej zbiórki, znajdą się m.in.: osieroceni przez zmarłego ojca chłopcy Benjamin i Nicolas z New Jersey, osierocony i wychowywany przez babcię Franek z Nowego Jorku oraz zmagający się z autyzmem Leo z Rhode Island i Amelia z Pensylwanii.

W tym szczególnym czasie organizatorzy akcji mają nadzieję, że jak co roku znajdzie się wielu ludzi dobrej woli, którzy zdecydują się podzielić tym, co mają. Bo czasem naprawdę niewiele trzeba, by na twarzy dziecka pojawił się uśmiech – który daje siłę, nadzieję i poczucie, że nie jest się samym. W tym roku zbiórka organizowana jest po raz pierwszy w rozszerzonej formie – darczyńcy prócz wysyłania czeków, dokonywania wpłat na konto i przekazywania darowizn za pośrednictwem strony internetowej, mogą skorzystać z puszek rozstawionych w polonijnych sklepach i biznesach. Tegoroczna świąteczna zbiórka potrwa do końca stycznia, dając szansę wsparcia także tym, którzy dopiero po świętach zdecydują się na gest dobroci.

Wśród takich osób od lat nie brak ludzi kultury i sztuki, dla których pomaganie jest naturalnym odruchem serca. Jednym z nich jest Janusz Skowron, artysta od dawna zaangażowany w inicjatywy na rzecz dzieci i gorąco zachęcający do wsparcia zbiórki.

Jest to bardzo potrzebna akcja. Dla Children’s Smile Foundation często artyści przekazują swoje prace na rzecz dzieci z Polski i Polonii. To bardzo dobry pomysł, który popieram i wspieram od lat

– podkreśla Janusz Skowron.

Przekazuję moje prace oraz prace mojego syna, świętej pamięci Artura Skowrona. Nigdy nie odmówiłem, gdy Fundacja prosiła o wsparcie dla dzieci

- dodaje.