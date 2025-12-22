Wielkie kolędowanie w sercu Greenpointu. Gwiazdy przejęły kościół św. Stanisława Kostki!

To był wieczór pełen wzruszeń, świątecznej magii i polskiej tradycji w samym sercu nowojorskiego Greenpointu. W weekend w kościele św. Stanisława Kostki odbyło się wyjątkowe wydarzenie - koncert „Wielkie kolędowanie”. Świątynia pękała w szwach, a to za sprawą plejady gwiazd polskiej sceny muzycznej, które zaprosiły Polonię do wspólnego śpiewania.

Za Polonią z Nowego Jorku wyjątkowy przedświąteczny wieczór. W sobotę 20 grudnia do kościoła św. Stanisława Kostki zawitało „Wielkie Kolędowanie”. Na scenie wystąpili: Andrzej Piaseczny, Paulla, Andrzej Krzywy, Majka Jeżowska, Sławomir & Kajra, Rafał Brzozowski oraz grupa Classic. Koncert poprowadził Tomasz Kammel, który dbał o kontakt z publicznością i stworzył atmosferę prawdziwego świątecznego spotkania.

Atmosfera udzielała się wszystkim.

W tym roku pierwszy raz mamy zaszczyt z żoną brać udział w kolędowaniu. Bardzo nas wzruszają takie spotkania

– powiedział nam tuż przed występem Sławomir.

Przywieźliśmy pastorałkę, którą napisałem specjalnie z okazji świąt, oraz kolędę, której nauczył mnie mój tata. Śpiewamy ją zawsze w Wigilię

– zdradził.

Poruszająca była także scena, gdy do Paulli dołączyły na chwilę dzieci – Ania i Jasiu. Ich wspólny występ wywołał szczere wzruszenie widowni, a kolędy zabrzmiały w jeszcze bardziej rodzinnej odsłonie.

Wielką niespodzianką dla publiczności okazało się pojawienie proboszcza parafii św. Stanisława Kostki ks. Grzegorza Markulaka, który dołączył do artystów. Jego występ został nagrodzony owacjami na stojąco, a wierni nie kryli zachwytów nad jego wyjątkowym głosem i umiejętnością nawiązywania kontaktu z ludźmi. Kapłan, który wyglądał, jakby na scenie czuł się jak ryba w wodzie, po udanym występie zaprosił jeszcze wszystkich na wigilijną szopkę z żywymi zwierzętami.

ZOBACZ TEŻ: Ostatni wodzirej z Greenpointu. Józef Hrabczak to żywa kronika polskiej dzielnicy

Wśród widzów nie brakowało pozytywnych opinii.

Bardzo fajny koncert. Fantastycznie zorganizowany. Wspaniały dzień dla Polonii. Świąteczna atmosfera w kościele, najlepszym artystą jest ksiądz Grzegorz

– powiedział nam Andrzej z Greenpointu. - Podziękowania dla organizatorów, którzy łączą Polonię z Polską – dodał.

Robert Klatt, współorganizator wydarzenia przypomniał, że to już trzecia edycja kolędowania. - Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać z Polonią - zapewnił. Uroczysty wieczór zwieńczyła pieśń „Przekażmy sobie znak pokoju”, której przesłanie nabiera szczególnego znaczenia w czasie świąt Bożego Narodzenia.

