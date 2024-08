Polka propaguje nietypowe sądy w Chicago. „To pomaga młodym odmienić ich życie”

Sądy sprawiedliwości naprawczej działają w Chicago od kilku lat dając młodym ludziom szansę na zmianę życia, pomagając im w znalezieniu pracy i wspieraniu rodzin, zamiast odbywania kary więzienia. Główną ideą jest wsparcie w uczeniu ich odpowiedzialności za przekroczenia prawne, ale też skupieniu się na planowaniu przyszłości. Młody człowiek nie tylko musi uznać swój udział w wyrządzonej krzywdzie, ale także naprawić szkody i zadośćuczynić osobie poszkodowanej albo społeczności poprzez pracę na rzecz danej społeczności. Kluczową rolę w realizacji tego programu odgrywa sędzia główny hrabstwa Cook Timothy Evans. - To jest sąd drugiej szansy przeznaczony dla młodych ludzi, którzy popełnili błąd, ale wykrywając go wcześniej, możemy im pomóc odmienić ich życie – powiedział 15 lipca tego roku Evans, otwierając nowe Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w miasteczku Sauk na przedmieściach Chicago.

Margaret Kulujian w Edgewater przybliżyła zasady działania programu, który skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 18-26 roku. - Aby zrehabilitować się w pełni, w imię sprawiedliwości naprawczej sprawca musi także zadbać o swoje życie, aby nie wrócić do dawnych zachowań. Typowymi zaleceniami programów restorative justice jest ukończenie szkoły, zdobycie zawodu, zdobycie pracy, pozbycie się nałogów, praca nad sobą itd. - powiedziała nam po spotkaniu Kulujian. - Sprawiedliwość naprawcza zmienia retorykę i przenosi punkt ciężkości na sprawcę, ofiarę i społeczność. Program sprawiedliwości naprawczej odpowiada na pytania: co naprawdę wydarzyło się tego dnia, kto został poszkodowany i kto dokonał szkody, oraz co można zrobić, aby tę sytuację naprawić. Sprawiedliwość naprawcza daje możliwość wypowiedzenia się osobie poszkodowanej, uszanowania jej woli, oraz bierze pod uwagę jej sugestie dotyczące naprawienia szkody – dodała.

Metody sprawiedliwości naprawczej od lat stosowane są przez Chicagowskie Szkoły Publiczne, jako pokojowa forma rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży, oraz przez uczelnie, jako forma dyscyplinowania studentów, którzy złamali obowiązujące zasady. W obydwu przypadkach młody człowiek uznaje swoją winę i bierze czynny udział w naprawieniu szkody.