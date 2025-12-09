Magiczne sztuczki, prezenty i 150 uśmiechów. Polonijna fundacja zachwyciła Mikołajkami

Agata Drogowska
2025-12-09 16:02

Na Greenpoincie ponownie zapanowała świąteczna atmosfera. To między innymi za sprawą tradycyjnego mikołajkowego spotkania zorganizowanego przez Children’s Smile Foundation. To jedno z najbardziej lubianych i wyczekiwanych wydarzeń w polonijnym kalendarzu, od lat przyciągające rodziny z dziećmi.

W sobotę 6 grudnia sala audytorium Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie w Nowym Jorku już od wczesnych godzin była starannie dekorowana przez elfy i pomocników Świętego Mikołaja. Piękne świąteczne ozdoby, kolorowe lampki, w połączeniu ze strojami najmłodszych nadały później wydarzeniu wyjątkowo uroczystego charakteru, wprowadzając wszystkich w atmosferę nadchodzących świąt.

Wiele emocji budziły zabawki ustawione przed sceną i przeznaczone na loterię. Było ich wyjątkowo dużo, przyciągały wzrok dzieci i dorosłych, a każde z nich zastanawiało się, kto zostanie szczęśliwym posiadaczem wymarzonego zestawu. Do wspólnej zabawy tanecznej zachęcał DJ, dbając o odpowiednie tempo i energię całego wieczoru. Odpowiednio dobrane utwory dziecięce i świąteczne melodie sprawiały, że najmłodsi bez wahania ruszali na parkiet, a uśmiechy nie schodziły im z twarzy.

W programie nie mogło zabraknąć magika, którego występ – pełen humoru, iluzji i zaskakujących trików – po raz kolejny okazał się jedną z największych atrakcji spotkania. Dzieci obserwowały go niemal bez ruchu, z szeroko otwartymi oczami i nieukrywanym zachwytem. Tymczasem w innej części sali zaczęło się gromadzić coraz więcej najmłodszych, oczekując Świętego Mikołaja. Kiedy w końcu się pojawił, cała sala rozbrzmiała głośnym okrzykiem radości. Mikołaj porwał wszystkich do wspólnych tańców, zapraszając do zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców. W roli wodzireja sprawdził się znakomicie – pełen energii, uśmiechu i serdeczności, natychmiast nawiązał kontakt z uczestnikami.

Każde z 150 dzieci otrzymało prezent przygotowany wcześniej przez wolontariuszy Fundacji. Przygotowanie paczek wymagało wielu godzin pracy, ale zaangażowanie i entuzjazm wolontariuszy sprawiły, że wszystko przebiegło sprawnie. Same paczki rozdawane na zakończenie robiły duże wrażenie. Ogromne pączki i słodkości zapakowane w kolorowe świąteczne torby były tak ciężkie, że najmłodsi wracali z nimi z dumą, ale i sporą dozą wysiłku.

Jednym z najbardziej obleganych miejsc wydarzenia była strefa warsztatów, prowadzona od lat przez Krystynę Pitulę. Dzieci mogły tam udekorować własne ozdoby świąteczne oraz przygotować prace na konkurs plastyczny „Rysunek z Mikołajem”. W tym roku nagrodzono dziesięcioro dzieci w trzech grupach wiekowych, a poziom prac był niezwykle wysoki.

Sama organizacja tej strefy, jak podkreślała Krystyna Pitula, wymagała dużej koordynacji i pracy, ale entuzjazm dzieci oraz wsparcie młodzieży, która wystąpiła w roli elfów, sprawiały, że miejsce tętniło twórczą energią. Pani Krystyna nie kryła zachwytu nad zaangażowaniem młodych wolontariuszy, ale też wyjątkową atmosferą. Z entuzjazmem opowiadała o malowaniu twarzy, o licznych pracach plastycznych, a także o obfitym poczęstunku - pizzy dla dzieci, tradycyjnych polskich daniach i ciastach.

Wiceprezes Fundacji Karol Liszewski przyznał z radością, że wydarzenie od lat cieszy się ogromną popularnością i za każdym razem przebiega sprawnie, dzięki zaangażowaniu wielu osób.

– Nasza impreza jest organizowana tradycyjnie co roku i ma zawsze ten sam cel: zbieramy pieniądze dla potrzebujących dzieci

– przypomniał. Gorąco dziękował też wolontariuszom, którzy pomagali pakować paczki dla dzieci i wspierali zespół Fundacji podczas imprezy. – Mieliśmy bardzo dobry odzew i wielu wolontariuszy mówiło, że nasza impreza naprawdę im się podobała – zdradził nam. O sukcesie Mikołajek Children’s Smile Foundation najwyraźniej jednak świadczyły szerokie uśmiechy najmłodszych, będące najlepszym dowodem na to, że takie wydarzenia mają ogromny sens.

