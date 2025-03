Andrzej Duda uczcił gen. Pułaskiego i 90-lecie Muzeum Polskiego w Ameryce

Agenci wywiadu świntuszyli na służbowych czatach. 100 osób do zwolnienia

Chicagowska Polonia wzięła w poniedziałek 3 marca udział w wirtualnych obchodach Dnia Pułaskiego w MPA. W uroczystości w znanym polskim muzeum uczestniczyli z kolei przedstawiciele administracji federalnej, stanowej, hrabstwa Cook i Chicago, a także liderzy polonijnych organizacji i instytucji. Głównym gościem był jednak prezydent RP Andrzej Duda, który uświetnił uroczystość z towarzyszącą mu małżonką, przed wizytą pierwszej pary w Nowym Jorku.

Uroczystość rozpoczęły przemówienia współgospodarzy wydarzenia – prezesa Muzeum Polskiego w Ameryce, Ryszarda Owsianego oraz prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce i przewodniczącego Rady MPA Jamesa Robaczewskiego. Główne przemówienie wygłosił Andrzej Duda. Zaznaczył w nim trwały wkład Polaków w historię USA, mówił także o trudach, z jakimi Polska zmagała się na przestrzeni dziejów oraz wyraził wdzięczność zarówno założycielom MPA, jak i kolejnym pokoleniom dbającym o zachowanie polskiego dziedzictwa. Prezydent, który dzień wcześniej podobne podziękowania skierował do gości spotkania w Copernicus Center, złożył także gratulacje z okazji 90-lecia MPA.

- Dzisiaj Polska jest krajem wolnym, suwerennym, niepodległym po latach zmagań. Jest tym krajem także dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych uzyskanemu dzięki zabiegom Polaków tutaj mieszkających. Dzięki temu, że w Stanach Zjednoczonych pamięta się, że wielcy generałowie walczący o ich niepodległość i wolność – Pułaski i Kościuszko – byli Polakami – powiedział prezydent Duda. - Dzięki temu, że jest to Muzeum, do którego przychodzą także i Amerykanie, także i ludzie sprawujący władzę w Stanach Zjednoczonych, i widzą wkład Polaków w trudną historię i to, jak wiele Polacy uczynili dla budowania także i potencjału Stanów Zjednoczonych – zaznaczył. Złożył też pracownikom MPA gratulacje z okazji 90-lecia placówki.

W uroczystości wzięło udział liczne grono znamienitych gości

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in. skarbnik stanu Illinois Michael Frerichs, rewident stanu Illinois Susan Mendoza, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego Frank Spula, senator Stanów Zjednoczonych z Illinois Richard Durbin, sędzia Sądu Apelacyjnego Pierwszego Dystryktu Illinois Aurelia Pucinski oraz skarbnik Hrabstwa Cook Maria Pappas.

Gościem spotkania był także Konsul Generalny Ukrainy w Chicago Serhij Koledow, którego poruszające przemówienie podkreśliło potrzebę solidarności i wsparcia dla Ukrainy w tych trudnych czasach. Wirtualnie w obchodach wzięli udział burmistrz Chicago Brandon Johnson oraz kongresmenka Stanów Zjednoczonych Nikki Budzinski. Oboje przekazali pozdrowienia i przemówienia w formie nagrań wideo, które zostały odtworzono w czasie uroczystości.

W części artystycznej wystąpili członkowie Towarzystwa Ułanów im. Tadeusza Kościuszki, ale też Ewa Kowcz-Fair i August Fair, która zaśpiewała hymny Polski i USA przy akompaniamencie Bartłomieja Ciężobki na fortepianie. Były też występy zespołów folklorystycznych: Góralskiego Zespołu Fundacji Kultury Tatrzańskiej i Zespołu Pieśni i Tańca „Wesoły Lud”.

Wszyscy uczestnicy mogli w czasie spotkania obejrzeć przygotowane na tę okazję nagrania, m.in. film MPA prezentujący artefakty i pamiątki związane z Kazimierzem Pułaskim. Tradycyjnie odbyła się także ceremonia składania wieńca przed obrazem Stanisława Batowskiego „Pułaski pod Savannah” oraz błogosławieństwo, którego udzielił ks. Zdzisław Torba.