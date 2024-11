Ameryka świętuje przy suto zastawionych stołach. W NYC miliony liczą na pomoc banków żywności

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul (66 l.) ogłosiła w środę 27 listopada, że stan przekaże dodatkowe $27,5 mln dla organizacji walczących z ubóstwem żywnościowym. Trafią one do stowarzyszeń czy banków żywności, m.in. zlokalizowanych w NYC, jak Bank Żywności dla Nowego Jorku, City Harvest i United Way of New York City. - Podczas gdy rodziny zbierają się, aby świętować Święto Dziękczynienia, wiemy, że niektórzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy, aby postawić jedzenie na stole. Dlatego te inwestycje są tak ważne – powiedziała Hochul.

Wagę tego wsparcia najdobitniej pokazują najnowsze dane, opublikowane we wtorek w raporcie NYC Independent Budget Office (IBO). Wynika z nich, że w roku fiskalnym 2024 banki żywności i pomocowe spiżarnie odnotowały rekordową liczbę wizyt. Według dotychczas zebranych danych, tylko w ostatnim kwartale, między kwietniem a czerwcem, podobne punkty odwiedzono 8,4 mln razy. To absolutny rekord, przewyższający 8 mln wizyt odnotowanych w ostatnim kwartale roku fiskalnego 2021 r. tuż po pandemii. Największy ruch odnotowały spiżarnie i banki żywności na Brooklynie.

Pogłębianie się problemu żywnościowego ubóstwa pokazuje też wzrost liczby punktów należących do programu Community Food Connection (CFC), dawniej Emergency Food Assistance Program (EFAP). Od początku 2020 r. do sierpnia 2024 r. wzrosła ona o 25 proc. - z 563 do 704 placówek. Przed Świętem Dziękczynienia czy Bożym Narodzeniem ich działalność, jak co roku wspierają liczne organizacje a nawet NYPD, które organizują okolicznościowe spotkania, podczas których rozdają potrzebującym indyki czy inne produkty na świąteczny stół.