Autoportret to jeden z najbardziej osobistych tematów w sztuce. Tym razem artyści związani z Polsko-Amerykańskim Klubem Fotografika postanowili zmierzyć się z własnym wizerunkiem, wykorzystując nie tylko aparat fotograficzny, ale przede wszystkim wyobraźnię, poczucie humoru i indywidualny sposób patrzenia na świat.

Na wystawie „Self-Portraits 2” znalazło się 30 prac, które udowadniają, że współczesny autoportret może być czymś znacznie ciekawszym niż popularne selfie wykonywane telefonem. Niektóre fotografie zaskakują pomysłem, inne są pełne tajemniczości, a jeszcze inne prowokują do uśmiechu.

Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Janusz Skowron, fotografik i wieloletni animator polonijnego życia artystycznego.

Kilka miesięcy temu zaproponowałem moim koleżankom i kolegom z Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika przygotowanie wystawy autoportretów. Pierwsza ekspozycja odbyła się we wrześniu w kameralnym wnętrzu Fine Art Corner na Greenpoincie. Obecna wystawa została powiększona o autoportrety zaproszonych artystów fotografików z Polski

– opowiada Janusz Skowron.

Jak podkreśla kurator, przygotowanie ekspozycji wymagało starannej selekcji.

– Miałem do wyboru około stu autoportretów. Ostatecznie wybrałem i oprawiłem 30 fotografii. Są to przede wszystkim prace członków naszego klubu, ale zaprosiliśmy również artystów z Polski: Izabelę Łapińską, Tomka Sikorę, Krzysztofa Opalińskiego i Tomasza Grzyba

– wyjaśnia.

Jedną z prac, która wzbudziła zainteresowanie, jest autoportret znanego polskiego fotografika Tomka Sikory. Artysta zaskoczył widzów nietypowym ujęciem. Na fotografii widzimy jego nogi, a cała kompozycja sugeruje, że właśnie wykonuje skok do wody. Czy takie zdjęcie można nazwać autoportretem? I kto właściwie nacisnął spust migawki? Właśnie takie pytania pojawiają się podczas oglądania wystawy.

Uważam, że zdjęcia są dowcipne, a niektóre może nawet oszukane. Fajny pomysł!

– komentuje Eva Harley, która z zainteresowaniem przyglądała się prezentowanym pracom podczas wernisażu i przyznała, że autoportret Sikory był dla niej szczególnie intrygujący.

Janusz Skowron podkreśla, że ideą wystawy było zachęcenie fotografików do spojrzenia na samych siebie z innej perspektywy.

Selfie, autoportret może być świetnym ćwiczeniem zobaczenia siebie w innym, artystycznym wymiarze, łączącym technikę własnego ujęcia z głębią wyrazu, światłem i nastrojem. Zamiast zwykłego zdjęcia z ręki powstaje przemyślany kadr o charakterze malarskim lub symbolicznym, skupiony na emocjach i formie

– wyjaśnia kurator.

Wśród prezentowanych prac można odnaleźć różne sposoby fotograficznej autoprezentacji. Jedni artyści eksperymentują z kompozycją, inni wykorzystują symbolikę, światło i cień. Nie brakuje również humoru i dystansu do własnego wizerunku.

Fotograficzne miniatury wymagają od widza uważnego spojrzenia. Niewielki format prac sprawia, że warto podejść bliżej i przyjrzeć się szczegółom, które często decydują o charakterze całego obrazu.

W wystawie uczestniczy 30 artystów: Grażyna Benkowska, Ed Bochnak, Luciano Wiesław Burdzy, Tomasz Grzyb, Damian Grabski, Hanna Hartowicz, Dariusz Kanarek, Hanna Kelker, Krzysztof Kościkiewicz, Wojtek Kubik, Izabela Łapińska, Edward Madej, Magdalena Małaczyńska, Włodek Mandecki, Marta Medyna, Katarzyna Mojeścik, Małgorzata Olszewska, Krzysztof Opaliński, Aneta Pierog-Sudoł, Tomek Sikora, Anna Skowron, Janusz Skowron, Justyna Suric, Jolanta Szczepkowska, Jacek Szymula, Małgorzata Tambor, Regina Wypych, Ewa Zeller, Marian Żak i Zosia Żeleska-Bobrowski.

Wystawa „Self-Portraits 2” jest kolejną inicjatywą Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika, który od lat skupia polonijnych artystów i promuje fotografię jako ważną dziedzinę sztuki. Ekspozycję można oglądać do 2 grudnia w Małej Galerii Kuriera Plus w Centrum Polsko-Słowiańskim przy 176 Java Street na nowojorskim Greenpoincie. Galeria jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 am do 6 pm.