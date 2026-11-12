Wpadka Sekretarza Wojny w miejscu pamięci. Dostał reprymendę od wartownika. Finał zaskakuje!

„Stara Gwardia”, czyli 3. Pułk Piechoty US Army „The Old Guard", od 1948 pełni nieprzerwaną wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Mundurowi elitarnej jednostki pilnują porządku i powagi jednego z najświętszych miejsc pamięci w Stanach Zjednoczonych. O ich interwencjach mówi się rzadko, jednak o tej mówi cała Ameryka.

Incydent uchwyciły kamery telewizyjne, a jako pierwsza pokazała go stacja CNN. Jak widać na nagraniu, Hegseth wraz z żoną Jennifer, szefem gabinetu Rickym Burią, zastępcą szefa gabinetu Patrickiem Weaverem i starszą doradczynią Tami Radabaugh pozował do zdjęć na schodach przed Grobem, gdzie spoczywa niezidentyfikowany żołnierz I Wojny Światowej.

Do wizyty doszło tuż po oficjalnej ceremonii składania wieńców z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a z okazji Veterans Day. Gdy grupa zaczęła odchodzić, słychać było rozmowy i głośny śmiech.

W tym momencie wartownik przerwał swój ceremonialny marsz, odwrócił się w stronę delegacji i odezwał donośnym głosem.

Wszyscy odwiedzający powinni przez cały czas zachowywać ciszę i okazywać szacunek!

It is not appropriate to laugh outside the Tomb of the Unknown Soldier, a member of the Army’s Old Guard reminds Hegseth’s group. On Veterans Day. https://t.co/nA8AejwOJH— Jake Tapper 🦅 (@jaketapper) November 11, 2026

– krzyknął.

Zaskoczeni członkowie grupy Hegsetha odwrócili się na chwilę, po czym kontynuowali marsz w stronę budynku. Formalnie nikt nie przyznał się do błędu. Rzecznik Departamentu Wojny Sean Parnell w rozmowie z CNN zapewnił, że Sekretarz Wojny i jego departament doceniają poświęcenie amerykańskich żołnierzy, po czym pochwalił wojskowego „Starej Gwardii”, za to, że „poprawnie i z szacunkiem przypomniał wszystkim o konieczności zachowania decorum”. To jednak nie koniec tej historii!

Następnego dnia po wpadce, czyli 12 listopada Hegseth zaprosił do Pentagonu 3. Pułk Piechoty, w tym … żołnierza z pamiętnego nagrania. Pogratulował mu sumiennego wypełniania obowiązków, po czym wręczył mundurowemu Medal Wyróżnienia Sił Zbrojnych.

„Kochamy żołnierzy. Kochamy standardy. Dobra robota, szeregowy. Tak trzymać, patrioci”

We love soldiers. We love standards. Well done, Specialist. Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

– napisał Hegseth w poście w mediach społecznościowych.

Grób Nieznanego Żołnierza został ustanowiony w 1921 roku. To nie żołnierze Marines, jak czasem się mylnie podaje, ale żołnierze „Starej Gwardii” strzegą go bez przerwy od 1948 roku. Każde zakłócenie ciszy jest tam traktowane jako naruszenie regulaminu i wartownik ma obowiązek natychmiastowej reakcji.

Wideo z reprymendą stało się viralem już wieczorem 11 listopada i jest szeroko komentowane w amerykańskich mediach – od „USA Today”, przez „Military Times”, po „The Wrap” i „People”.