Zrobią Dziki Zachód w Garfield! Wszystko to dla chorych dzieci

Fundacja Uśmiech Dziecka (Children’s Smile Foundation) od lat angażuje się w działalność charytatywną, organizując wydarzenia, które łączą polonijną społeczność wokół wspólnego celu, niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom. Jednymi z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu fundacji są cykliczne bale charytatywne, które oprócz zbierania funduszy stanowią również okazję do integracji Polonii. Tegoroczny, jesienny bal odbędzie się w sobotę, 17 października o godz. 19 w The Royal Manor przy 454 Midland Avenue w Garfield, NJ. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania strojów inspirowanych Dzikim Zachodem. Mile widziane będą kowbojskie kapelusze, buty, koszule w kratę oraz inne elementy garderoby nawiązujące do westernów i kultury country.

Wybór New Jersey na miejsce tegorocznego balu nie jest przypadkowy. Organizatorzy chcą dotrzeć do szerszego grona Polonii, szczególnie mieszkańców New Jersey, którzy dotychczas musieli przyjeżdżać na podobne wydarzenia do Nowego Jorku.

Chcemy się otworzyć na Polonię w New Jersey, która wcześniej musiała przyjeżdżać na nasze bale do Nowego Jorku

– wyjaśnia Mariusz Śniarowski z Children’s Smile Foundation. Jak podkreśla, tegoroczna impreza jest także kontynuacją tradycji bali tematycznych organizowanych przez fundację. – Kiedyś był „Great Gatsby”, a w tym roku mamy „Dziki Zachód” – dodaje.

Organizatorzy przygotowali bogaty program wieczoru. Bal rozpocznie się godziną koktajlową, po której na gości czekać będzie uroczysty obiad z możliwością wyboru dań. Nie zabraknie również deseru, kawy oraz bezpłatnego baru dostępnego przez cały wieczór. O oprawę muzyczną zadba DJ Marek, który zaprosi uczestników do wspólnej zabawy tanecznej. Jedną z atrakcji będzie także loteria fantowa z interesującymi nagrodami.

Najważniejszy pozostaje jednak charytatywny charakter wydarzenia. Dochód z balu zasili działalność Fundacji Uśmiech Dziecka, wspierającej dzieci zmagające się z chorobami, trudnymi warunkami życiowymi i rodzinnymi tragediami. Wśród osób, którym fundacja zamierza udzielić pomocy, znajdują się osierocone dzieci z rodziny Przedworskich z New Jersey.

Cena biletu wynosi 165 dolarów od osoby. Rezerwacji i zakupu można dokonać w siedzibie Fundacji Uśmiech Dziecka przy 60-43 Maspeth Avenue w Nowym Jorku, telefonicznie pod numerami (347) 602-3622 oraz (718) 894-6443, a także mailowo: [email protected]. Bilety dostępne są również za pośrednictwem strony internetowej fundacji.