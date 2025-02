Zadźgał żonę tuż po weselu. FBI dopadło go w Meksyku

Arnoldo Jimenez (43 l.) był jednym z dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców w Stanach. Został schwytany w Monterrey w Meksyku w czwartek 30 stycznia, gdzie w areszcie czeka na ekstradycję do USA. W Ameryce odpowiedzieć ma za krwawą zbrodnię, która niemal 13 lat temu wstrząsnęła całym Illinois.

Do dramatu, który zawiódł Jimeneza na listę FBI Most Wanted, doszło nad ranem 12 maja 2012 roku 48 godzin po ślubie mężczyzny i Estrelli Carrera (+26 l.) w ratuszu w Chicago. Kobieta miała dwoje dzieci - dziewięcioletnią córkę z poprzedniego związku i dwuletniego syna z Jimenezem. Po ślubie młoda para zjadła kolację z rodziną i przyjaciółmi, a potem poszła bawić się w klubie nocnym. Impreza trwała do godz. 4 am, ale w drodze do domu małżonkowie wdali się w kłótnię w samochodzie. Jimenez miał w szale 18 razy dźgnąć nożem swoją świeżo poślubioną żonę w swoim czarnym maserati. Zmasakrowane ciało panny młodej w weselnej sukni odkryto później w wannie w jej mieszkaniu w Burbank na przedmieściach Chicago, IL.

Śledczy szybko ustalili, że to młody małżonek może stać za zbrodnią. Już 15 maja Jimeneza oskarżono o morderstwo pierwszego stopnia i wydano stanowy nakaz jego aresztowania. Dwa dni później, wydany został nakaz federalny, bo stało się jasne, że mężczyzna uciekł, żeby uniknąć odpowiedzialności. W 2019 Jimenez trafił na listę FBI, ale wciąż nie udało się go namierzyć. Być może w jego zatrzymaniu pomogło wyznaczenie nagrody za pomoc w jego schwytaniu. W maju 2023 r. FBI zaoferowało za to $250 tys. został oskarżony o bezprawną ucieczkę, aby uniknąć oskarżenia.

FBI Chicago, FBI San Antonio, Attaché Prawny FBI w Mexico City i Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Illinois współpracowały w celu zlokalizowania Jimeneza. Finalnie zatrzymali go agenci Fiscalía General de la República (FGR) wspierani przez Interpol. - FBI jest niezmiernie wdzięczne Departamentowi Policji Burbank, naszym partnerom w Meksyku i społeczeństwu za ich ogromne wysiłki śledcze i współpracę w schwytaniu Dziesięciu Najbardziej Poszukiwanych Zbiegów Arnoldo Jimeneza - przekazał Douglas S. DePodesta, agent specjalny odpowiedzialny za biuro terenowe FBI w Chicago.

Arnoldo Jimenez po powrocie do USA usłyszy zarzut morderstwa pierwszego stopnia.