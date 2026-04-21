Zabytkowe auta, dobra muzyka i kiełbaski. Tu Polonia wita wiosnę na Przedmajówce

Agata Drogowska
2026-04-21 20:16

Jest majówka, czemu więc nie Przedmajówka! Pod takim hasłem w sobotę 18 kwietnia przebiegał piknik, którym nowojorska Polonia zainaugurowała wiosenny sezon. Spotkanie, zorganizowane przy Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie, połączyło plenerowe biesiadowanie z muzyką i motoryzacją, przyciągając liczne grono uczestników, zarówno polonijnych, jak i amerykańskich gości.

Przedmajówka w Nowym Jorku
Polonijna Przedmajówka przyciągnęła sporo osób. Już na początku imprezy na scenie pojawili się jedni z najbardziej lubianych artystów polonijnych, Dagmara Czechura oraz Kris Forbot, którzy wprowadzili uczestników w radosny, piknikowy nastrój. Zaprezentowali znane i lubiane utwory, podkręcając energiczną atmosferę imprezy.

Największą atrakcją wydarzenia była prezentacja kolekcji zabytkowych samochodów marki Mercedes, zaprezentowana przez Polish Automotive Club of America, działający od 2023 roku. Co istotne, wszystkie pojazdy były w pełni sprawne, właściciele przyjechali nimi na miejsce, co dodatkowo podkreśliło ich wartość i wyjątkowy charakter. Starannie utrzymane klasyki motoryzacji wzbudzały duże zainteresowanie i były jednym z najczęściej komentowanych elementów wydarzenia. Polish Automotive Club of America zorganizował również jedzenie i napoje na piknik, które można było kupić w bardzo przystępnych cenach.

Łączymy Polonię przez motoryzację. To pasja, która łączy pokolenia. Mój dziadek Józef zaczął kolekcjonować samochody i to od niego wszystko się zaczęło

– powiedział nam Igor Mucha z motoryzacyjnego klubu.

Uczestnicy mogli cieszyć się muzyką na żywo i swobodną atmosferą pikniku. Skorzystało z tego wiele osób i całych rodzin, nie tylko polonijnych. Organizatorzy podkreślali, że jest to nowa inicjatywa, która ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz polonijnych wydarzeń.

Przeczytaj także:
Hollywoodzki reżyser z polskim paszportem w polskim konsulacie! Wyjątkowe sceny…

To wspaniałe wydarzenie zarówno dla Polonii, jak i Amerykanów. Rozpoczynamy wiosenną Przedmajówkę i cały sezon polskich wydarzeń artystycznych

– skomentowała Dagmara Czechura, zwracając uwagę na szerszy wymiar spotkania.

Po części plenerowej uczestnicy zostali zaproszeni do wnętrza budynku, gdzie odbył się koncert „From Jazz to Metal”, łączący różne style muzyczne, od jazzu po brzmienia metalowe . Na scenie wystąpili m.in. Bogna Kicińska, Kuba Cichocki oraz zespół Prime Prophecy.

Podajesz dziecku tran i witaminę D? Zobacz czy nie przesadzasz z dawkowaniem
Podajesz dziecku tran i witaminę D? Zobacz czy nie przesadzasz z dawkowaniem

Niepokojące informacje z UW. Doszło do cyberataku, co z danymi studentów?

Bezpieczeństwo

Niepokojące informacje z UW. Doszło do cyberataku, co z danymi studentów?

To imię oznacza władcę świata. Nosi je premier RP

Ciekawostki

To imię oznacza "władcę świata". Nosi je premier RP

Antoni Królikowski odpowiada na słowa Opozdy i oskarża ją o zniesławienie. Mamy OŚWIADCZENIE aktora!

Tylko u nas

Antoni Królikowski odpowiada na słowa Opozdy i oskarża ją o zniesławienie. Mamy OŚWIADCZENIE aktora!

Oświadczenie zondacrypto wywołało burzę!

Pilne!

Oświadczenie zondacrypto wywołało burzę!

Noc z ostrzeżeniami IMGW. Cała Polska na żółto

Alerty pogodowe

Noc z ostrzeżeniami IMGW. Cała Polska na żółto