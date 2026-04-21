Zabytkowe auta, dobra muzyka i kiełbaski. Tu Polonia wita wiosnę na Przedmajówce

Polonijna Przedmajówka przyciągnęła sporo osób. Już na początku imprezy na scenie pojawili się jedni z najbardziej lubianych artystów polonijnych, Dagmara Czechura oraz Kris Forbot, którzy wprowadzili uczestników w radosny, piknikowy nastrój. Zaprezentowali znane i lubiane utwory, podkręcając energiczną atmosferę imprezy.

Największą atrakcją wydarzenia była prezentacja kolekcji zabytkowych samochodów marki Mercedes, zaprezentowana przez Polish Automotive Club of America, działający od 2023 roku. Co istotne, wszystkie pojazdy były w pełni sprawne, właściciele przyjechali nimi na miejsce, co dodatkowo podkreśliło ich wartość i wyjątkowy charakter. Starannie utrzymane klasyki motoryzacji wzbudzały duże zainteresowanie i były jednym z najczęściej komentowanych elementów wydarzenia. Polish Automotive Club of America zorganizował również jedzenie i napoje na piknik, które można było kupić w bardzo przystępnych cenach.

Łączymy Polonię przez motoryzację. To pasja, która łączy pokolenia. Mój dziadek Józef zaczął kolekcjonować samochody i to od niego wszystko się zaczęło

– powiedział nam Igor Mucha z motoryzacyjnego klubu.

Uczestnicy mogli cieszyć się muzyką na żywo i swobodną atmosferą pikniku. Skorzystało z tego wiele osób i całych rodzin, nie tylko polonijnych. Organizatorzy podkreślali, że jest to nowa inicjatywa, która ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz polonijnych wydarzeń.

To wspaniałe wydarzenie zarówno dla Polonii, jak i Amerykanów. Rozpoczynamy wiosenną Przedmajówkę i cały sezon polskich wydarzeń artystycznych

– skomentowała Dagmara Czechura, zwracając uwagę na szerszy wymiar spotkania.

Po części plenerowej uczestnicy zostali zaproszeni do wnętrza budynku, gdzie odbył się koncert „From Jazz to Metal”, łączący różne style muzyczne, od jazzu po brzmienia metalowe . Na scenie wystąpili m.in. Bogna Kicińska, Kuba Cichocki oraz zespół Prime Prophecy.