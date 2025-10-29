Za nami Gala Nagród Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. „Dzięki nim kultura polska rozkwitła na Brooklynie”

Debiutant i lekarski mistrz triumfują w tenisowych zmaganiach pod Chicago. To już 32. taka impreza

Z Nowego Jorku do Mumbaju. Polscy fotografowie na prestiżowej wystawie w Indiach

Polonia szykuje się na dzień Wszystkich Świętych. Znicze, wspólna modlitwa i lekcja historii

Gala Nagród Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce odbyła się na Brooklynie, honorując wybitne postacie polskiej nauki i kultury.

Wśród laureatów znaleźli się m.in. prof. Andrzej Chwalba i Wojciech Wencel, a gośćmi byli Konsul Generalny RP oraz Ambasador RP przy ONZ.

Prof. Magdalena Stern-Baczewska odebrała nagrodę im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Wśród laureatów tegorocznych nagród znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiej nauki i kultury, m.in. prof. Andrzej Chwalba i Wojciech Wencel, którzy przybyli na uroczystość specjalnie z Polski. Wśród gości, którzy zaszczycili galę obecnością, byli z kolei Konsul Generalny RP Mateusz Sakowicz z małżonką oraz Ambasador RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, Krzysztof Szczerski, który zabrał głos podczas ceremonii.

Laureatka nagrody im. Ignacego Jana Paderewskiego, prof. Magdalena Stern-Baczewska, nie kryła radości z otrzymania wyróżnienia.

- Jestem niezmiernie zaszczycona otrzymaniem nagrody noszącej imię jednego z największych polskich muzyków i mężów stanu w historii. Składam serdeczne podziękowania dr Iwonie Kordze oraz komisji Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce za to ogromne wyróżnienie oraz gratuluję wszystkim laureatom – powiedziała.

- Jak wspomniał tego wieczoru pan ambasador, ceremonia wręczenia nagrody symbolizowała przekazanie laureatom pałeczki, a zatem i odpowiedzialności, przez naszych wielkich przodków. Dla mnie nagroda ta jest wyrazem wspólnej dumy z naszego dziedzictwa narodowego, bogatej historii i pięknej kultury, dzięki której możemy budować mosty wzajemnego porozumienia – dodała.

Prezes Instytutu Piłsudskiego, Iwona Korga, w rozmowie z „Super Expressem” oceniła galę jako wielki sukces.

Udało się zaprosić wyjątkowych gości z Polski, takich jak prof. Andrzej Chwalba i Wojciech Wencel, a także prof. Magdalena Stern-Baczewska, z którą instytut przyjaźni się od dawna. Do grona gości dołączyła również Polonia z Nowego Jorku. Dzięki naszym gościom kultura polska rozkwitła na Brooklynie

– powiedziała.

Wieczór w Giando on the Water był nie tylko okazją do wręczenia nagród, ale również do wspólnego świętowania i promowania polskiego dziedzictwa kulturowego w sercu Nowego Jorku. Instytut Piłsudskiego po raz kolejny udowodnił, że misja upowszechniania historii Polski może łączyć ludzi niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.