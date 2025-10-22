Polonia świętowała imieniny Tadeusza Kościuszki. Uhonorowała laurowym wieńcem znanego profesora

W Miesiącu Dziedzictwa Polskiego w USA, Polonia uczciła Tadeusza Kościuszkę, bohatera dwóch narodów.

W Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago odbyła się uroczysta celebracja imienin Kościuszki.

Profesor John J. Kulczycki, wybitny historyk, został uhonorowany wieńcem laurowym za zasługi dla Polonii.

W Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago odbyła się 17 października uroczysta celebracja imienin Tadeusza Kościuszki, bohatera Polski i USA, symbolu wolności i niezłomności. Wydarzenie organizowane jest corocznie przez chicagowski oddział Fundacji Kościuszkowskiej i stało się nie tylko hołdem dla dziedzictwa, lecz także wyrazem wspólnoty i międzypokoleniowych więzi.

Kulminacyjnym momentem tegorocznej uroczystości było wręczenie wieńca laurowego - honorowego wyróżnienia przyznawanego osobom zasłużonym dla życia kulturalnego i społecznego Polonii. W tym roku Fundacja uhonorowała nim profesora Johna J. Kulczyckiego - wybitnego historyka, członka wieczystego i wieloletniego przyjaciela Muzeum Polskiego w Ameryce. Profesor Kulczycki przez lata wykładał historię Europy Środkowo-Wschodniej na University of Illinois w Chicago, specjalizując się w badaniach nad Polską i nacjonalizmem. Przeszedł na emeryturę w 2001 roku.

- Od lat podziwiamy pana profesora. Jesteśmy ogromnie radzi, że jest wieczystym członkiem Muzeum i mamy z nim tak dobrą relację. Muzeum Polskie w Ameryce składa serdeczne podziękowania oddziałowi Fundacji Kościuszkowskiej w Chicago oraz wszystkim, którzy dołączyli do wspólnego świętowania imienin Kościuszki, w duchu pamięci, wdzięczności i dumy z polskiego dziedzictwa

- podkreśliła w rozmowie z „Super Expressem” po zakończeniu uroczystości Małgorzata Kot, dyrektor zarządzająca MPA. Sama w przeszłości również została wyróżniona wieńcem laurowym przyznawanym przez Fundację.