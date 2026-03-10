Wzruszający wieczór na Manhattanie. Rodzice czytali wiersze zmarłego syna

Agata Drogowska
2026-03-10 14:55

W siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej odbyło się wyjątkowe i pełne emocji spotkanie poświęcone twórczości nieżyjącego poety Artura Skowrona. Na rozmowę o jego życiu i poezji zaprosili rodzice artysty Ania i Janusz Skowronowie. W niejednym oku zakręciła się łezka, ale przeważały radosne i ciepłe chwile.

Sala Fundacji Kościuszkowskiej w poniedziałkowe (8 marca) popołudnie wypełniła się po brzegi gośćmi, którzy przyszli, aby wspólnie wysłuchać wierszy Artura Skowrona oraz powspominać jego twórczość. W przestrzeni fundacji, w niezwykle ciepłej i refleksyjnej atmosferze, rozbrzmiewały wersy poezji, które poruszały wrażliwością i głębią.

Rozmowę z Anią i Januszem Skowronami poprowadziła Ella Wojtczak. W trakcie spotkania zaprezentowano również fotografie autorstwa Artura Skowrona – wśród nich przede wszystkim artystyczne, subtelne kobiece akty, które stanowiły ważną część jego twórczości. Nie zabrakło też jednak momentów pełnych wzruszeń. Szczególnie poruszającym momentem spotkania było czytanie wierszy zmarłego artysty przez jego mamę. Ania Skowron w niezwykle osobisty sposób przybliżyła zebranym twórczość swojego syna.

Spotkanie było wzruszające, ciepłe i bardzo pogodne – przyznała Ella Wojtczak.

Uważam, że to cudowne, że nadal po tym świecie chodzą ludzie, którzy głowy mają w chmurach i są wrażliwi na piękno

– podkreśliła w rozmowie z „Super Expressem”. Podobne zdanie mieli uczestnicy wieczoru, którzy przyznawali, że opuszczali siedzibę Fundacji z masą refleksji. Organizatorzy z kolei dziękowali wszystkim za obecność i wsparcie, podkreślając, jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o twórcach, którzy pozostawili po sobie piękne i poruszające dzieła. Ponieważ spotkanie odbyło się 8 marca, nie zabrakło również akcentu związanego z obchodami Dnia Kobiet. Wszystkie panie obecne na spotkaniu otrzymały herbaciane róże, co było miłym i symbolicznym gestem podkreślającym wyjątkowy charakter tego dnia.

Przeczytaj także:
Polski aktor poruszył widzów w Nowym Jorku. Zebrał owacje po premierze na Green…

Artur Skowron, syn znanego i cenionego malarza Janusza Skowrona, zmarł 13 lipca 2022 roku w Nowym Jorku. Miał 39 lat i był absolwentem High School of Art & Design na Manhattanie, NY. Uprawiał malarstwo, grafikę i fotografię. Był ilustratorem, stworzył wiele murali w przestrzeni publicznej Nowego Jorku, ale był też pisarzem i poetą. Wydał zbiór wierszy „Words and Pictures (Słowa i obrazy)” (2010). Udzielał się jako organista w nowojorskich parafiach. Pracował w CPS i Klubie Seniora Amber.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Grupa mBanku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców
Grupa mBanku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców

Materiał sponsorowany

Podajesz dziecku tran i witaminę D? Zobacz czy nie przesadzasz z dawkowaniem
Podajesz dziecku tran i witaminę D? Zobacz czy nie przesadzasz z dawkowaniem

NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

Spotkanie Tuska z Nawrockim ws. programu SAFE. Prezydent nadal nie podjął decyzji

Pilne!

Spotkanie Tuska z Nawrockim ws. programu SAFE. Prezydent nadal nie podjął decyzji

Karol Nawrocki dał mu obywatelstwo i prezent. Władimir Semirunnij ocenił zachowanie polskiego prezydenta

Piękny gest!

Karol Nawrocki dał mu obywatelstwo i prezent. Władimir Semirunnij ocenił zachowanie polskiego prezydenta

Galeria zdjęć21
Magda Gessler ujawnia sekret swoich pomysłów. Fani w końcu poznali prawdę

Gwiazdy telewizji

Magda Gessler ujawnia sekret swoich pomysłów. Fani w końcu poznali prawdę

Galeria zdjęć5
Propozycja Czarnka obniżki podatków od paliw niewiele da?

Obniżka cen paliw?

Propozycja Czarnka obniżki podatków od paliw niewiele da?

Galeria zdjęć48
Samotność, rozwody i poszukiwanie miłości. Ci uczestnicy nowego Sanatorium Miłości podbiją wasze serca

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Samotność, rozwody i poszukiwanie miłości. Ci uczestnicy nowego "Sanatorium Miłości" podbiją wasze serca

Igor z programu The Traitors ostro o rywalach. Widzowie narzekają na jego zachowanie

Kulisy programu TVN

Igor z programu The Traitors ostro o rywalach. Widzowie narzekają na jego zachowanie