Sto lat budowania mostów. Fundacja Kościuszkowska uhonorowana przez Polskę

Fundacja Kościuszkowska od początku roku świętuje piękny jubileusz istnienia. Założona w 1925 roku w Nowym Jorku, Fundacja Kościuszkowska, od stu lat jest ambasadorem polskiej kultury i nauki w Stanach Zjednoczonych. Do dziś pozostaje też największą polsko-amerykańską instytucją stypendialną i kulturalną na świecie, która zdobyła uznanie po obu stronach Atlantyku. Fundacja organizuje wystawy i projekty artystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie, w tym Festiwal Filmu Polskiego oraz finansuje katedry polonistyki na prestiżowych uczelniach w USA. Co roku przeznacza około dwóch milionów dolarów na programy stypendialne i badawcze.

Podczas obchodów jubileuszu stulecia w Polsce Fundacja Kościuszkowska otrzymała za swoją działalność liczne polskie wyróżnienia. 23 października w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 100-lecia Fundacji Kościuszkowskiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, byli prezydenci RP Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, a także delegacja Rady Powierników Fundacji. Wśród gości byli również przedstawiciele polskich uczelni i instytucji kultury oraz świata dyplomacji, np. były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas uroczystości były prezes Fundacji Alex Storożyński, przewodniczący Rady Powierników instytucji i laureat Nagrody Pulitzera otrzymał przyznany przez prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Karola Nawrockiego odznaczenie przekazał doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk, który odczytał list gratulacyjny prezydenta.

- „Z okazji jubileuszu stulecia działalności Fundacji Kościuszkowskiej, z wielkim uznaniem wspominając jej założycieli, składam uroczyste gratulacje i podziękowania jej byłym i obecnym pracownikom, darczyńcom i beneficjentom. Z radością witam kolejne inicjatywy, za sprawą których budują Państwo mosty między dwoma narodami – oddzielonymi oceanem, ale złączonymi dzięki wspólnym wartościom, dwóm stuleciom serdecznych relacji i braterstwu broni w walce „o wolność naszą i waszą”

- przekazał Karol Nawrocki w liście gratulacyjnym. Podziękował też m.in. za organizowane przez Fundację wykłady, koncerty, wystawy i festiwale przypominające Ameryce i światu o roli, jaką Polska i Polacy odegrali w dziejach Europy i wspólnoty euroatlantyckiej.

Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Najstarsza polsko-amerykańska instytucja została uhonorowana również Medalem Senatu RP, który wręczyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, dziękując za sto lat pracy na rzecz dialogu, edukacji i przyjaźni między narodami. Medal odebrał prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Marek Skulimowski. Marszałek Senatu przypomniała o „nieocenionej roli Fundacji w czasach transformacji”.

- Polska byłaby dziś inna bez Fundacji Kościuszkowskiej. I nie zawaham się stwierdzić, że znacznie uboższa. Historia Fundacji pokazuje, jak Polonia może wspierać kraj ojczysty i budować trwałe relacje z nowym miejscem zamieszkania

– podkreśliła marszałek Senatu podczas gali.

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i uniwersyteckie wyróżnienia

Fundacja Kościuszkowska została także uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortu kultury. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawany za szczególne wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego wręczył Markowi Skulimowskiemu, prezesowi Fundacji, Marek Krawczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak wręczył Markowi Skulimowskiemu Medal Uniwersytetu Warszawskiego, którym wyróżniane są osoby i organizacje wyjątkowo zasłużone dla uczelni.

Kilka dni później do władz polonijnej instytucji trafiło kolejne wyróżnienie. 27 października w Librarii Collegium Maius w Krakowie odbyła się uroczystość, podczas której Uniwersytet Jagielloński uhonorował Fundację Kościuszkowską srebrnym medalem „Plus ratio quam vis”.

- Niech dzisiejsza uroczystość będzie pięknym potwierdzeniem, że budowanie mostów łączących Polskę ze Stanami Zjednoczonymi jest nie tylko domeną polityków, ale przede wszystkim wybitnych wizjonerów, inżynierów, patriotów i piewców wolności - kiedyś Tadeusza Kościuszki, a współcześnie osób determinujących tożsamość Fundacji Kościuszkowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreślił w laudacji prof. Paweł Laidler, prorektor UJ ds. dydaktyki.