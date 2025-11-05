Polonijna instytycja wyróżniona

Sto lat budowania mostów. Fundacja Kościuszkowska uhonorowana przez Polskę

Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2025-11-05 17:32

Fundacja Kościuszkowska od stulecia łączy ludzi nauki, kultury i pasji. To dzięki niej tysiące studentów, naukowców i artystów może rozwijać skrzydła po obu stronach Atlantyku. Przy okazji pięknego jubileuszu znana doskonale Polonii instytucja została wyróżniona wysokimi odznaczeniami przez polskie państwo i prestiżowe polskie uczelnie.

Najnowsze z działu
Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona

Apel do Polonii

Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona
Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu

Głośne zwycięstwo

Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu
Trzy dni muzyki i pamięci. Polonijne Zaduszki Jazzowe zachwyciły w Chicago

To już 25. edycja

Trzy dni muzyki i pamięci. Polonijne Zaduszki Jazzowe zachwyciły w Chicago
Skaivi idzie po sukces. Polska artystka z Chicago na drodze do Grammy’s

Trzymamy kciuki!

Skaivi idzie po sukces. Polska artystka z Chicago na drodze do Grammy’s
Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy

Wielka strata

Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy

Fundacja Kościuszkowska od początku roku świętuje piękny jubileusz istnienia. Założona w 1925 roku w Nowym Jorku, Fundacja Kościuszkowska, od stu lat jest ambasadorem polskiej kultury i nauki w Stanach Zjednoczonych. Do dziś pozostaje też największą polsko-amerykańską instytucją stypendialną i kulturalną na świecie, która zdobyła uznanie po obu stronach Atlantyku. Fundacja organizuje wystawy i projekty artystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie, w tym Festiwal Filmu Polskiego oraz finansuje katedry polonistyki na prestiżowych uczelniach w USA. Co roku przeznacza około dwóch milionów dolarów na programy stypendialne i badawcze.

Podczas obchodów jubileuszu stulecia w Polsce Fundacja Kościuszkowska otrzymała za swoją działalność liczne polskie wyróżnienia. 23 października w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 100-lecia Fundacji Kościuszkowskiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, byli prezydenci RP Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, a także delegacja Rady Powierników Fundacji. Wśród gości byli również przedstawiciele polskich uczelni i instytucji kultury oraz świata dyplomacji, np. były ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas uroczystości były prezes Fundacji Alex Storożyński, przewodniczący Rady Powierników instytucji i laureat Nagrody Pulitzera otrzymał przyznany przez prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Karola Nawrockiego odznaczenie przekazał doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk, który odczytał list gratulacyjny prezydenta.

- „Z okazji jubileuszu stulecia działalności Fundacji Kościuszkowskiej, z wielkim uznaniem wspominając jej założycieli, składam uroczyste gratulacje i podziękowania jej byłym i obecnym pracownikom, darczyńcom i beneficjentom. Z radością witam kolejne inicjatywy, za sprawą których budują Państwo mosty między dwoma narodami – oddzielonymi oceanem, ale złączonymi dzięki wspólnym wartościom, dwóm stuleciom serdecznych relacji i braterstwu broni w walce „o wolność naszą i waszą” 

- przekazał Karol Nawrocki w liście gratulacyjnym. Podziękował też m.in. za organizowane przez Fundację wykłady, koncerty, wystawy i festiwale przypominające Ameryce i światu o roli, jaką Polska i Polacy odegrali w dziejach Europy i wspólnoty euroatlantyckiej.

Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Najstarsza polsko-amerykańska instytucja została uhonorowana również Medalem Senatu RP, który wręczyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, dziękując za sto lat pracy na rzecz dialogu, edukacji i przyjaźni między narodami. Medal odebrał prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Marek Skulimowski. Marszałek Senatu przypomniała o „nieocenionej roli Fundacji w czasach transformacji”. 

- Polska byłaby dziś inna bez Fundacji Kościuszkowskiej. I nie zawaham się stwierdzić, że znacznie uboższa. Historia Fundacji pokazuje, jak Polonia może wspierać kraj ojczysty i budować trwałe relacje z nowym miejscem zamieszkania

– podkreśliła marszałek Senatu podczas gali.

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i uniwersyteckie wyróżnienia

Fundacja Kościuszkowska została także uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortu kultury. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawany za szczególne wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego wręczył Markowi Skulimowskiemu, prezesowi Fundacji, Marek Krawczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak wręczył Markowi Skulimowskiemu Medal Uniwersytetu Warszawskiego, którym wyróżniane są osoby i organizacje wyjątkowo zasłużone dla uczelni.

Kilka dni później do władz polonijnej instytucji trafiło kolejne wyróżnienie. 27 października w Librarii Collegium Maius w Krakowie odbyła się uroczystość, podczas której Uniwersytet Jagielloński uhonorował Fundację Kościuszkowską srebrnym medalem „Plus ratio quam vis”.

- Niech dzisiejsza uroczystość będzie pięknym potwierdzeniem, że budowanie mostów łączących Polskę ze Stanami Zjednoczonymi jest nie tylko domeną polityków, ale przede wszystkim wybitnych wizjonerów, inżynierów, patriotów i piewców wolności - kiedyś Tadeusza Kościuszki, a współcześnie osób determinujących tożsamość Fundacji Kościuszkowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreślił w laudacji prof. Paweł Laidler, prorektor UJ ds. dydaktyki.

Nasi Partnerzy polecają

Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę
Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

Materiał sponsorowany

Pasty do zębów z probiotykami. Stomatolożka wyjaśnia, co myśli o ich działaniu
Pasty do zębów z probiotykami. Stomatolożka wyjaśnia, co myśli o ich działaniu

PREZYDENT
FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA
USA
POLONIA

Najnowsze

Menopauza to nie koniec młodości. Jak dbać o skórę w tym czasie?

Zdrowie i uroda

Menopauza to nie koniec młodości. Jak dbać o skórę w tym czasie?

Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona

Apel do Polonii

Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona

Barwy szczęścia, odcinek 3260: Do Żabci wróci jej ukochane dziecko! Nie liczyła na to, że jeszcze zobaczy Polę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3260: Do Żabci wróci jej ukochane dziecko! Nie liczyła na to, że jeszcze zobaczy Polę - ZDJĘCIA

20
Atrakcja nadmorskiego kurortu bezpowrotnie zniknie? Dla mnie to symbol, bez którego Świnoujście nie byłoby już takie samo

Niepokojący wpis

Atrakcja nadmorskiego kurortu bezpowrotnie zniknie? "Dla mnie to symbol, bez którego Świnoujście nie byłoby już takie samo"

Razem chce podatku katastralnego! Lewica ma swoją ustawę?

Mieszkania

Razem chce podatku katastralnego! Lewica ma swoją ustawę?

Wielki Bu wraca do Polski! Dawny znajomy Karola Nawrockiego ma trafić do Lublina

Nowe wiadomości

Wielki Bu wraca do Polski! Dawny znajomy Karola Nawrockiego ma trafić do Lublina