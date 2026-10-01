Wyskoczyli z Chicago na lubelski jubileusz. Razem świętowali 50-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-10-01 17:01

Uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. bł. Biskupa Władysława Gorala rozpoczęło się w poniedziałek, 28 września, świętowanie 50-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. W uroczystościach uczestniczyli goście z USA, w tym Małgorzata Tys, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chicago. Jej obecność podkreśliła silne więzi łączące KIK Lublin z Polonią amerykańską.

Mężczyźni podczas mszy w kościele. Na wstawce Małgorzata Tys przemawia do mikrofonu. O jubileuszu KIK przeczytasz w SE USA.
Autor: Andrzej Moniuszko, Facebook/KIK/ Materiały prasowe

Podczas wspólnej modlitwy dziękowano za minione pół wieku działalności, za wszystkich członków i sympatyków KIK, za osoby, które przez lata tworzyły jego historię i budowały przestrzeń dialogu. Uhonorowano także wszystkich działaczy KIK, którzy zmarli. Ważnym momentem mszy było odnowienie zawierzenia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie Matce Bożej. Była to szczególna chwila modlitwy, wdzięczności za minione lata oraz powierzenia jej opiece przyszłości tej organizacji.

Dla mnie, jako prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Chicago, udział w jubileuszu 50-lecia lubelskiego KIK-u miał wymiar szczególny. Nasz chicagowski oddział powstał zaledwie kilka miesięcy temu, w maju tego roku, czerpiąc inspirację właśnie z bogatej tradycji i dorobku Lublina

– przypomniała w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Tys z Chicago.

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Największe wrażenie zrobiła na mnie niezwykła żywotność etosu chrześcijańskiej inteligencji w Polsce oraz odwaga w podejmowaniu trudnych tematów, co wybrzmiało podczas sympozjów naukowych

– dodała. Zdradziła, że niezapomnianym przeżyciem był również koncert „Deo et Patriae” w Filharmonii Lubelskiej, który zakończył obchody.

To widowisko pokazało, jak kultura wysoka wciąż potrafi jednoczyć Polaków wokół wartości chrześcijańskich i narodowych. Wróciłam do Chicago z głębokim przekonaniem, że Polonia i macierz muszą oddychać tym samym duchem, a lubelski jubileusz dał nam ogromny impuls do dalszej pracy w Stanach Zjednoczonych

– zapewniła „Super Express” Tys.

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