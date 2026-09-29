Polska dusza, amerykański duch. Wielka gala na 250-lecie USA pełna gwiazd

To była wyjątkowa gala. Niedzielny (27 września) koncert w Chicago zgromadził ponad 150 wykonawców z Polski i Ameryki. Na scenie wystąpili min: Paderewski Symphony Orchestra i Chór PaSO, dyrygenci Mariusz Smolij i Janusz Stokłosa, soliści z Polski: Mateusz Dubiel (fortepian), Marcin Franc (aktor i wokalista) z Teatru Roma, Daria Domitrz z Teatru Studio Buffo, soliści z Chicago: Natalia Kawalec, Bartłomiej Zieliński, Khary Laurent (baryton), Andrzej Krukowski, uczniowie klasy skrzypiec i fortepianu oraz Chór Akademii Muzyki PaSO, Zespół Pieśni i Tańca Lajkonik.

Publiczność mogła usłyszeć m.in.: III część Koncertu e-moll Fryderyka Chopina, jednego z najczęściej wykonywanych w amerykańskich salach koncertowych, muzykę filmową Bronisława Kapera, Henryka Warsa, Victora Younga, Wojciecha Kilara, Jana A.P. Kaczmarka i Janusza Stokłosy oraz utwory, które od lat wzruszają i bawią Amerykę - od wielkiej klasyki, przez jazz, po przeboje filmowe.

Było to nie tylko wspaniałe wydarzenie artystyczne, lecz także głęboka lekcja historii, pogłębiająca wiedzę młodzieży na temat wkładu Polaków w rozwój USA

– przyznali przedstawiciele Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej w Chicago, której uczniowie wzięli udział w koncercie.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom. Jesteśmy dumni z uczniów i absolwentów naszej szkoły, których mogliśmy podziwiać na scenie

– napisali na Facebooku, dziękując Paderewski Symphony Orchestra, dyrektor Barbarze Bilszcie oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie koncertu.

Wszystkie kompozycje łączył wątek muzyki amerykańskiej autorstwa polskich twórców, którzy wyrośli w polskiej kulturze, ale dzięki swemu talentowi, odwadze i determinacji zdobyli szczyty sławy w USA. Szczególną atrakcją wieczoru był występ Janusza Stokłosy, kompozytora, dyrygenta, pianisty, współtwórcy legendarnego musicalu „Metro” i Teatru Studio Buffo. Na zakończenie widzowie obejrzeli prezentację przygotowaną przez Kongres Polonii Amerykańskiej – „250 Years of America: The Polish Contribution”, przypominającą o udziale Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w budowaniu Stanów Zjednoczonych na przestrzeni 250 lat.