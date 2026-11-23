Ten wieczór był okazją do spotkania w miłym towarzystwie i rozmów, ale przede wszystkim do pomagania. W piątek 20 listopada w gościnne progi Dwell Studio Chicago zawitali wszyscy ci, którzy są otwarci na pomaganie innym. Wśród nich była między innymi Łucja Mirowska-Kopeć, prezeska Związku Klubów Polskich (Alliance of Polish Clubs in the USA), wraz ze swoim mężem Janem Kopciem, królowa Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago Justyna Szkaradek oraz pierwsza Dama Dworu Amelia Wiski.

Na gości czekały piękne rękodzieła przygotowane przez wolontariuszy i przyjaciół fundacji, idealne na oryginalne prezenty gwiazdkowe. Nie zabrakło też wina, przekąsek oraz łakoci. Można było wziąć także udział w bogatej loterii fantowej z niespodziankami. Goście mogli także dowiedzieć się, komu pomaga Szlachetna Paczka USA i jak wspólnie mogą wraz z fundacją zmieniać życie całych rodzin na lepsze.

Chętnych do pomagania nie zabrakło, a organizatorzy gorąco dziękowali za wyjątkowy wspólny wieczór, „obecność, wspaniałą energię, otwarte serca i hojność”.

„To dzięki takim spotkaniom i ludziom jak Wy możemy wspólnie czynić dobro i nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Mamy nadzieję, że zakupione przez Was rękodzieło będzie przez długie lata nie tylko piękną pamiątką, ale również przypomnieniem, że każdy zakup, każdy gest i każda okazana życzliwość miały prawdziwe znaczenie. Dzięki Wam możemy kontynuować naszą misję i wspierać osoby oraz rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dobro wraca, a razem możemy więcej!”

– napisali organizatorzy na Facebooku po zakończeniu imprezy.

Szlachetna Paczka USA od 11 lat pomaga rodzinom, które zmagają się z ciężką sytuacją życiową i finansową, pokonać trudności i powrócić do samodzielności, łączy rodziny polonijne w potrzebie z wolontariuszami i darczyńcami. Od 2015 roku działa w Chicago i na przedmieściach jako projekt The Spring Foundation. Tworzą ją wolontariusze, darczyńcy oraz ludzie dobrej woli.