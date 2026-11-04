28 lat polskiej fotografii w Nowym Jorku! Ponad 100 gości na wyjątkowej wystawie

To była okazja do spotkania artystów, przypomnienia historii Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika i prezentacji poruszających zdjęć. Wernisaż zgromadził artystów, przedstawicieli organizacji polonijnych, dziennikarzy oraz miłośników fotografii. W reprezentacyjnych wnętrzach Konsulatu Generalnego RP na Manhattanie w środę 28 października zaprezentowano 116 prac autorstwa 36 fotografów, w tym 31 członków Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika oraz pięciorga zaproszonych artystów z Polski.

Na wystawie znalazły się portrety, pejzaże, fotografie architektury oraz prace o bardziej eksperymentalnym charakterze. Wśród autorów prezentowanych prac był Ryszard Horowitz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów na świecie, a zarazem honorowy prezes klubu. Swoje fotografie pokazali również zaproszeni artyści z Polski: Krzysztof Opaliński, Tamara Pieńko, Małgorzata Potocka, Krzysztof Sitkowski i Tomek Sikora.

W wystawie uczestniczyli także fotografowie od lat związani z nowojorską Polonią, między innymi Fryderyk Dammont, Wojciech Kubik, Zosia Żeleska-Bobrowski, Edward Madej, Janusz Skowron, Marta Medyna, Eva Rubinstein oraz Dariusz Kanarek.

103-letni Fryderyk Dammont, który pozostaje aktywnym członkiem Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika, z uznaniem wypowiadał się o jego działalności oraz organizowanych wystawach.

To, co robicie, jest ważne. Ważne, że ojczyzna o nas nie zapomniała

– powiedział Fryderyk Dammont.

Podczas uroczystości głos zabrali konsul generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, prezes klubu Dariusz Kanarek, współzałożyciele organizacji Zosia Żeleska-Bobrowski i Wojciech Kubik oraz Edward Madej. Dariusz Kanarek, siódmy prezes w historii organizacji, przypomniał, że klub powstał w 1998 roku z inicjatywy grupy fotografów połączonych wspólną pasją. Podziękował założycielom i swoim poprzednikom za pracę, dzięki której organizacja działa już od 28 lat.

Fotografia potrafi rozpocząć rozmowę, zanim jeszcze dowiemy się, jakim językiem mówi druga osoba. Może przybliżyć nam nieznane miejsce, ukazać wspólne doświadczenia albo zaprosić nas do spojrzenia na świat cudzymi oczami

– mówił. Podkreślił również, że fotografia może być ważnym narzędziem promocji polskiej kultury na świecie. Jego zdaniem wystawy organizowane w różnych krajach pozwalają nie tylko prezentować dorobek artystów, ale również nawiązywać nowe kontakty i rozwijać międzynarodową współpracę.

Fotografia jest formą dyplomacji kulturalnej. Prezentując nasze prace za granicą, dzielimy się kulturą poprzez indywidualne spojrzenie i wyobraźnię artystów. Przybliżamy odbiorcom Polskę, a jednocześnie pokazujemy, jak polska tożsamość artystyczna rozwija się i znajduje swój wyraz tutaj, w Stanach Zjednoczonych

– mówił prezes klubu.

Medal Gloria Artis dla Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika

Jednym z ważnych momentów jubileuszowego wieczoru było wręczenie Medalu Gloria Artis, przyznanego Polsko-Amerykańskiemu Klubowi Fotografika. Edward Madej przekazał odznaczenie na ręce Dariusza Kanarka. Kierujący od trzech lat klubem prezes nie ukrywa, że zależy mu na zwiększeniu liczby wystaw i zapraszaniu do współpracy kolejnych artystów.

Staram się organizować coraz więcej wystaw i zapraszać nowych fotografów. Chcę budować mosty pomiędzy Polską a Ameryką, żeby nasi artyści mogli prezentować swoje prace również w Polsce. Przygotowujemy wystawę w Warszawie

– powiedział Dariusz Kanarek.

Wystawę z zainteresowaniem oglądał Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, który zwrócił uwagę na różnorodność prezentowanych fotografii.

Te zdjęcia pokazują rozmaite aspekty życia, od architektury po pejzaże i portrety, odkrywając inspiracje artystów. To momenty uchwycone w ułamku sekundy, z ciekawą historią w tle. Bardzo dające do myślenia

– powiedział Mateusz Sakowicz. Sam odebrał od Dariusza Kanarka podziękowania dla całej polskiej placówki za gościnność i wsparcie działalności klubu.

Wśród ponad stu uczestników wernisażu była również Lucy Wawrzaszek, na której prezentowane prace zrobiły ogromne wrażenie.

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Przede wszystkim zachwyciła mnie różnorodność fotografii, ich wyjątkowy charakter oraz emocje, które przekazywały. Każda fotografia opowiadała inną historię i pozwalała spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy

– powiedziała Lucy Wawrzaszek. Zwróciła również uwagę na atmosferę spotkania, które było również okazją do rozmów z artystami.

Takie wystawy są niezwykle ważne, ponieważ uwrażliwiają nas na piękno, pozwalają dostrzegać szczegóły, które często umykają w codziennym życiu, i przypominają, jak wiele emocji może przekazać jedno zdjęcie. Cieszę się, że mogłam być częścią tego wydarzenia

– podsumowała.

Jubileuszowy Salon Fotograficzny miał również muzyczny akcent. Przed zgromadzoną publicznością wystąpił znany muzyk jazzowy Krzysztof Medyna, którego występ uświetnił wieczór. W przygotowanie wydarzenia zaangażowali się członkowie klubu i wolontariusze. Szczególne podziękowania otrzymali Janusz Skowron, Zosia Żeleska-Bobrowski i Marta Medyna. Organizację Salonu wsparli również liczni sponsorzy, wśród których znaleźli się m.in. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa i Centrum Polsko-Słowiańskie.