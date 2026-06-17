Wściekły atak motocyklistów na kierowcę. Prowodyr za kratami!

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-06-17 18:24

35-letni brutal ze Sleepy Hollow w Illinois nie wyjdzie zza krat do czasu procesu – taką decyzję podjął sąd po brutalnym ataku na jednej z ulic pod Chicago. Julio C. Salas został oskarżony o udział w pobiciu 61-letniego kierowcy w Lake in the Hills, do którego doszło w weekend.

35-letni motocyklista i jego kompani poturbowali 61-latka
Autor: Prokuratura Okręgowa Hrabstwa McHenry/ Materiały prasowe

Julio C. Salas, 35-letni mieszkaniec Sleepy Hollow pod Chicago usłyszał poważne zarzuty, między innymi bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym obciążeniem, kwalifikowanego pobicia w miejscu publicznym i pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To efekt ataku, do którego doszło w sobotę 13 czerwca w biały dzień.

Około godziny 4 pm na Illinois Route 31 w pobliżu Virginia Road grupa 15–20 motocyklistów miała otoczyć samochód 61-letniego mężczyzny. Motobandyci zmusili kierowcę do zatrzymania auta, do którego po chwili podszedł Salas z grupą kompanów. Motocyklista miał wielokrotnie uderzyć 61-latka pięściami oraz kaskiem motocyklowym. Co więcej, według prokuratury, podczas zajścia Salas groził kierowcy dużym nożem, który nosił przy pasie. Po kilku minutach cała banda odjechała, zostawiając zszokowaną zakrwawioną ofiarę na środku drogi.

Przeczytaj także:
Rzucił się z nożem na pięć osób w centrum miasta. Szokujące ustalenia!

Poszkodowany kierowca został poważnie poturbowany i wymagał pomocy lekarskiej. Wezwani przez niego policjanci ruszyli w pościg za motogangiem. Mundurowi z Crystal Lake dość szybko zatrzymali większość z nich. Poturbowany 61-latek zidentyfikował Salasa jako głównego napastnika. 35-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do więzienia hrabstwa McHenry.

Podczas przesłuchania przed sądem, który zdecydować miał o przedprocesowym areszcie, prokuratorzy argumentowali, że oskarżony stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Sąd ich wysłuchał.

„Przemoc na naszych drogach nie będzie tolerowana. Zarzuty w tej sprawie opisują bezpodstawny, bezsensowny i brutalny atak na 61-letniego mężczyznę przez grupę motocyklistów”

napisała w oświadczeniu Randi L. Freese, prokurator stanowa Hrabstwa McHenry.

Nasi Partnerzy polecają

PRIME 17 w Częstochowie. Taazy zmierzy się z Tyborim, a Muran wraca do klatki
PRIME 17 w Częstochowie. Taazy zmierzy się z Tyborim, a Muran wraca do klatki

Tekst sponsorowany

Twój ogród na wiosnę: Jak stworzyć zieloną oazę? Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w Szczecinie!
Twój ogród na wiosnę: Jak stworzyć zieloną oazę? Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w Szczecinie!

Materiał sponsorowany

ILLINOIS
MOTOCYKLIŚCI
USA
CHICAGO POLICJA

Najnowsze

Wściekły atak motocyklistów na kierowcę. Prowodyr za kratami!

Ich kilkunastu, on jeden

Wściekły atak motocyklistów na kierowcę. Prowodyr za kratami!

Afera w Szpitalu Południowym. Jest ruch prokuratury

Szok!

Afera w Szpitalu Południowym. Jest ruch prokuratury

Galeria zdjęć7
Pożyczył auto dla zabawy. Policjanci wyciągnęli kierowcę z samochodu i powalili na ziemię!

Sceny jak z filmu!

"Pożyczył" auto dla zabawy. Policjanci wyciągnęli kierowcę z samochodu i powalili na ziemię!

Galeria zdjęć5
„Niespodzianka” na moście Poniatowskiego. Remont torowiska potrwa dłużej niż planowano?

Co dalej z remontem?

„Niespodzianka” na moście Poniatowskiego. Remont torowiska potrwa dłużej niż planowano?

Tragedia na pustyni Mojave. Znamy pierwsze nazwiska ofiar katastrofy B-52. „Zginął, robiąc to co kochał”

Dramatyczny finał testów

Tragedia na pustyni Mojave. Znamy pierwsze nazwiska ofiar katastrofy B-52. „Zginął, robiąc to co kochał”

Galeria zdjęć20
Spotkała się z Cristiano Ronaldo. Przesadził z bliskością?! A co z Georginą?

Internet płonie

Spotkała się z Cristiano Ronaldo. Przesadził z bliskością?! "A co z Georginą?"