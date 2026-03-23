Wiosna przyszła z Osiecką! Tłumy na wyjątkowym koncercie na Greenpoincie

Agata Drogowska
2026-03-23 15:14

W pierwszy dzień wiosny Centrum Polsko-Słowiańskie na nowojorskim Greenpoincie wypełniło się po brzegi. 21 marca odbył się tam wyjątkowy koncert „Wiosna z Osiecką”, który przyciągnął ponad 240 osób. Były wzruszenia, wielkie brawa i znakomita atmosfera. Publiczność nie kryła zachwytu!

To był wieczór pełen emocji, pięknych słów i doskonałej muzyki. Piękne było też jego otwarcie. Na samym początku koncertu w sali CPS na Brooklynie wystąpili członkowie Klubu Seniora Krakus, których koordynatorką była Urszula Galej. Szczególnym talentem zabłysnęła Anna Kucay, która zaśpiewała „Uciekaj moje serce” i zebrała gorące owacje. Dodatkowo 14 seniorów przeczytało życiorys Agnieszki Osieckiej, co okazało się znakomitym i bardzo interesującym wprowadzeniem do koncertu.

Chwilę później piosenki Agnieszki Osieckiej zabrzmiały w wykonaniu: Dagmary Czechury (wokal), Krzysztofa Medyny (saksofon), Jacka Marcina Wiśniewskiego (gitara), Wiliama Asha (kontrabas) oraz Uriego Zeliga (perkusja). Artyści stworzyli na scenie prawdziwie wiosenny klimat i dali popis muzycznej klasy.

Jak podkreślił Krzysztof Medyna, podczas koncertu było po prostu „bardzo wesoło”. I trudno się z tym nie zgodzić.

Teksty Osieckiej są jak muzyka. A jak są z muzyką, to jeszcze lepiej

– zauważył trafnie muzyk, co idealnie oddało charakter wydarzenia.

Największe wrażenie na publiczności zrobiła Dagmara Czechura, która nie tylko zachwyciła głosem, ale też sceniczną swobodą, wdziękiem i humorem. Artystka podkreśliła, że występ dla Polonii był dla niej szczególnie ważny.

Jest mi miło, że mogę wykonywać utwory Agnieszki Osieckiej dla Polonii. Wybrałam piosenki, które śpiewałam przez ostatnie lata w Radiowej Trójce i na festiwalu Okularnicy

– powiedziała.

Dagmara przypomniała również, że była finalistką konkursu poświęconego twórczości Osieckiej i występowała w Sopocie w 2012 roku w koncercie pod kierownictwem artystycznym Jerzego Satanowskiego „Pamiętajmy o Osieckiej”.

Publiczność była pod ogromnym wrażeniem.

To był bardzo dobry koncert. Daga może zrobić dużą karierę. Ma wszystkie cechy artystki: dobry głos, prezencję, osobowość i poczucie humoru

– nie szczędził komplementów Ted Figwer, z którym rozmawialiśmy po koncercie. Reakcje wielu innych słuchaczy śmiało potwierdzają tezę, że wieczór „Wiosna z Osiecką” był prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

