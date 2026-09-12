Wielka zmiana na amerykańskich lotniskach 25 lat po zamachach 9/11. Nie wszyscy będą zadowoleni

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-09-12 14:53

Niemal 25 lat po zamachach z 11 września, które przedefiniowały zasady bezpieczeństwa na prawie całym świecie, amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration, TSA) przywraca dawno niewidziane na lotniskach zasady. Osoby nieposiadające biletów znów będą mogły wejść za bramki, by pożegnać bliskich czy zrobić zakupy. Nie wszyscy jednak będą zadowoleni.

Kobieta z walizką idzie w stronę terminalu lotniska. O zmianach w kontroli bezpieczeństwa TSA przeczytasz na SE USA.
Autor: Pexels.com

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku nie będzie już barierą dla osób odprowadzających podróżnych. TSA uruchomiła nowy program „Gateside by TSA PreCheck”, pozwalający przejść bez biletów lotniczych przez punkty kontrolne i wejść do strefy za bramkami. Co ważne, nie trzeba będzie za to płacić.

Kto z niego skorzysta? Uczestnicy programu TSA PreCheck i posiadacze numeru KTN - Known Traveler Numbers (KTNs). Wystarczy, że na jeden do trzech dni przed planowaną wizytą na lotnisku złożą wniosek online i uzyskają elektroniczną zgodę TSA. Z taką przepustką – ważną wielokrotnie w ciągu jednego dnia kalendarzowego - będą mogły przejść przez bramkę TSA PreCheck z akceptowaną formą identyfikacji.

Przeczytaj także:

„Ten nowy program, jako ekskluzywna korzyść dla naszych najbardziej zaufanych podróżnych, ułatwia powrót do bramki w celu powitania i pożegnania bliskich, spotkanie się z przyjaciółmi podczas przesiadki oraz korzystanie z restauracji i sklepów w trakcie podróży, przywracając chwile, które niegdyś charakteryzowały podróże lotnicze”

– zachwala TSA na swojej stronie internetowej. Wspomnienie przeszłości nie jest bezzasadne. Możliwość odprowadzania bliskich i wchodzenia na niektóre obszary lotniska bez biletu zniknęła po atakach z 11 września 2001. Powrót starych i, według wielu pasażerów, dobrych zwyczajów będzie jednak żmudny.

Nowy program TSA nie obejmuje jednak od razu wszystkich lotnisk. Na razie na liście jest 13 portów, w tym Los Angeles International Airport (LAX), Dallas-Fort Worth (DFW), Harry Reid Internationa Airport w Las Vegas, Salt Lake City International Airport czy Detroit Metropolitan Wayne County Airport w Michigan. Brak tutaj lotnisk z Chicago czy Nowego Jorku. TSA zapowiedziała jednak rozszerzenie tego katalogu. Zastrzegła też, że korzystanie z nowego programu będzie zależne od natężenia ruchu.

Nasi Partnerzy polecają

ASCENT. Nowa polska marka chemii budowlanej zbudowana z myślą o jakości
ASCENT. Nowa polska marka chemii budowlanej zbudowana z myślą o jakości

Materiał sponsorowany

ESKA Hity na Czasie – playlista, która rozkręci każdą chwilę
"ESKA Hity na Czasie" – playlista, która rozkręci każdą chwilę

LOTNISKA
11 WRZEŚNIA
ROCZNICA 9/11
USA

Najnowsze

Maria Dębska i Maciej Musiał powracają w kontynuacji Ślebody. Co czeka bohaterów w Pionku?

SERIAL KRYMINALNY

Maria Dębska i Maciej Musiał powracają w kontynuacji "Ślebody". Co czeka bohaterów w "Pionku"?

Wielka zmiana na amerykańskich lotniskach 25 lat po zamachach 9/11. Nie wszyscy będą zadowoleni

Uwaga, pasażerowie

Wielka zmiana na amerykańskich lotniskach 25 lat po zamachach 9/11. Nie wszyscy będą zadowoleni

Wyniki LOTTO 12.09.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki LOTTO 12.09.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Bahamy zamiast kolejki w markecie? Sprawdź wyniki Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto z soboty 12.09.2026

Bahamy zamiast kolejki w markecie? Sprawdź wyniki Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto z soboty 12.09.2026

Wielka oferta mieszkań dla studentów. W tych miastach wynajem jest najtańszy

Rynek nieruchomości

Wielka oferta mieszkań dla studentów. W tych miastach wynajem jest najtańszy

Galeria zdjęć45
Marcin Maciejczak w kusej mini na scenie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wyglądał jak Kora? Internauci ocenili!

WOW!

Marcin Maciejczak w kusej mini na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wyglądał jak Kora? Internauci ocenili!