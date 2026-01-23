Wielka Orkiestra gra też w USA. W New Jersey aż trzy finały!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-01-23 20:42

New Jersey tradycyjnie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Garfield i Trenton już w ten weekend zamienią się w prawdziwe centrum muzyki i dobrej zabawy! Sprawdź, gdzie warto się wybrać, chcąc przy okazji pomóc.

WOŚP gra w New Jersey

i

Autor: Marek Kudelski/SE, materiały prasowe

Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Garfield rozpocznie się już w piątek. O godz. 8 pm w Wisła Club (73 Main St, Garfield, NJ 07026) rozpocznie się dyskoteka, podczas której o muzykę zadbają Unique Moments Entertainment wraz z przyjaciółmi. Gościnnie wystąpi też Ola Januszewska. Nie obędzie się bez licytacji, z których dochód zasili konto Orkiestry. Wstęp na zabawę kosztuje $20. W sobotę 24 stycznia w Wisła Club odbędzie się z kolei XXII Rockowy Finał WOŚP. Od godz. 6 pm scenę rozgrzewać będą, zachęcając do pomagania zespoły Simple Sound, SYN, ZESTY, SydBarret i Prime Prophecy.

„Pokażmy razem siłę rocka i dobroczynności! Do zobaczenia!”

– zapraszają organizatorzy.

W niedzielę 25 stycznia o godz. 14 pm w Wisła Club odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w NJ. Na scenie zobaczymy Unique Moments Entertainment wraz z przyjaciółmi, a o muzykę zadbają DJ Karol, DJ Kamil P i DJ Tomasz Chmielewski. Dodatkowo, Pol-Star DJ’s – czyli DJ Tomasz Poptawski, DJ Paweł Tokarz i DJ Damian Tokarz – zapewnią prawdziwe muzyczne szaleństwo! Miłośnicy śpiewu nie mogą przegapić występów Oli Januszewskiej i Dagmary Czechury, które oczarują publiczność swoimi głosami.

To jednak nie koniec atrakcji! Organizatorzy przygotowali licytacje wyjątkowych przedmiotów, loterię fantową, konkursy dla całych rodzin oraz Open Air PhotoBooth, w której każdy będzie mógł uwiecznić ten niezapomniany dzień. Dla dzieci przewidziano mnóstwo niespodzianek i zabaw, które sprawią, że nikt nie będzie się nudził.

Z Orkiestrą gra też tradycyjnie sztab w Trenton, NJ. pod hasłem „A My, Polacy, pomaganie mamy w genach!". Finałowa zabawa odbędzie się kolejny raz w Ambassador Banquet Hall (610 New York Ave, Trenton, NJ). Na gości czeka bogaty program, który rozpocznie się o godzinie 12 pm wjazdem policji i straży pożarnej. Następnie, o godz. 12.45 pm wystąpi zespół Maki.

O godz. 1.30 pm Mr. Magico zaprezentuje magiczne show, a o godz. 2.30 pm podziwiać będzie można VF Dance & Fitness Salsa Performance. O godz. 3.30 pm zaplanowano występ PKM & Janosik Polish Folk Dance Ensembles. W trakcie finału odbędą się także dwie licytacje (o godz. 2.45 pm i 4 pm) oraz loteria o 5 pm. Na zakończenie, o 6 pm odbędzie się dyskoteka.

Finał WOŚP w New Jersey, tak jak na całym świecie, przebiegać będzie z myślą o walce z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci.

