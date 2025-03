Wielka gala i premiera hymnu na 25-lecie polonijnej organizacji

Ubrani wieczorowo goście w sobotę 8 marca o godzinie 6 pm podjęci zostali w gościnnych progach Women’s Club - który wieczorową porą przypominał trochę polski dworek - tradycyjną lampką wina. Podczas koktajlu można było się zapoznać z wystawą przedstawiającą dorobek Fundacji Nowodworskiego, oglądać zdjęcia i wertować pięknie wydaną jubileuszową księgę Fundacji, której egzemplarze gościnni gospodarze wręczali przy wejściu zaproszonym gościom.

Świętowanie w gronie znamienitych gości

O godz. 6.30 pm prezes fundacji Jerzy Leśniak, ubrany na te specjalną okazję w strój barskiego konfederaty, otworzył część oficjalną jubileuszu. Przywitał i przedstawił niektórych z dostojnych gości, wśród których znaleźli się: Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, liderka większości w Senacie stanu Nowy Jork Andrea Stewart-Cousins, przewodniczący Rady Miasta Yonkers Lakisha Collins-Bellamy, burmistrz miasta Yonkers Mike Spano, Naczelny Komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Tadeusz Antoniak, prezeska Centrali Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka, prezes Polonia Technica dr Janusz Romański, prezes Pulaski Association of Business and Professional Men Robert Tarnawski, założyciel Fundacji Uśmiech Dziecka Krzysztof Rostek, dyrektorzy Polskiego Domu Narodowego na Greenpoincie Grażyna i Mikel Mościcki, Jadwiga Kopala w Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, wiceprezes SPATA Piotr Puchacz, prezes Westchester Pulaski Association Lucy Okrutnik, a z ramienia Curie Skłodowska Professional Women Association - Maria Bielski i dyrektorka Polskiej Szkoły Sobotniej w Yonkers Alina Gauza. Gościem specjalnym sobotniego wieczoru była gwiazda amerykańskiego dziennikarstwa - Rita Cosby. Po powitaniach ks. Michał Czyżewski poprowadził modlitwę i udzielił błogosławieństwa.

Popisy chórów, wirtuozów i odnaleziony walc w jubileuszowym koncercie

Jubileuszowy koncert, będący swoistą podróżą w przeszłość, rozpoczął Chór Hejnał pod dyrekcją Sabiny Nemtusiak, wykonując najstarszy hymn Polski śpiewany w 1410 roku przez polskie rycerstwo pod Grunwaldem - „Bogurodzicę” i zaraz po nim, psalm 29, do muzyki skomponowanej przez Mikołaja Gomulkę - „Nieście chwałę mocarze”.

Po tej muzycznej introdukcji, prowadzący program Jerzy Leśniak - przy pomocy Sylwi Kleczkowski i Kingi Leśniak - przybliżył zebranym postać patrona Fundacji - rycerza i Kawalera Maltańskiego Bartłomieja Nowodworskiego - którego 400. rocznica śmierci zbiegła się z 25-leciem działalności Fundacji jego imienia.

Po prezentacji video na scenę poproszony został dziecięcy Chór Copernicus pod dyrekcją Bożeny Konkiel, który wykonał skomponowaną przez śpiewającego tego wieczoru wraz z chórem - Jana Krutula – pieśń „Muzyka dla Kopernika”, która miała podczas tego jubileuszu swoją światową premierę. Chórzyści wykonali też pieśń „ Bogurodzica” - utwór skomponowany przez Jakuba Polaczyka - z akompaniamentem na pianinie Nicholasa Kapanyas’a i Mariusza Monczaka na skrzypcach.

Następnie Jakub Polaczyk wykonał na pianinie utwór „Minuet in G” Jana Ignacego Paderewskiego. Zaraz potem Jerzy Leśniak przypomniał o odnalezionym w Muzeum Manuskryptów i Druków Muzycznym Biblioteki Morgana, manuskrypcie, który okazał się zapisem nutowym „Walca a Minor” Fryderyka Chopina. Utwór wykonał na pianinie Jakub Polaczyk, łącząc go w swoisty dialog z przeszłością, ze swoją kompozycją „Kartka z Chopinem”.

Śpiewająca sopranem - wschodząca polska gwiazda operowa - Patrycja Posłuszny wykonała do akompaniamentu pianisty Nicolasa Kaponyasa pieśń Andrea Previna „I want magic”, po czym Kaponyas i Mariusz Monczak na skrzypcach wykonali utwór amerykańskiego kompozytora George’a Gershwin’a „It Ain’t Necessarily so” i zaraz potem kompozycję Grażyny Bacewicz „Kaprys polski”. Na scenę zaproszony został śpiewający basem/barytonem Tomasz Konieczny i w brawurowy sposób wykonał pieśni Stanisława Moniuszki „ Kozak” i „Do doktora pomidora” autorstwa Henryka Czyża.

Wyróżnienia z rąk gwiazdy amerykańskiego dziennikarstwa

Przyszedł czas na przedstawienie Rity Cosby i Jerzy Leśniak poprosił gwiazdę amerykańskiego dziennikarstwa - od lat biorącą czynny udział w wydarzaniach polonijnych w Nowym Jorku - o wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Fundacje Nowodworskiego w roku 2025. Rita Cosby, w krótkim przemówieniu poprzedzającym rozdanie nagród odniosła się do wieloletnich więzów przyjaźni łączących ją z polonijną społecznością oraz Jerzym Leśniakiem i Fundacją Nowodworskiego. Przywołała wspomnienie swojego polskiego ojca - żołnierza Armii Krajowej walczącego w Powstaniu Warszawskim i jego podróż do Polski po 60 latach emigracji na zaproszenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Jestem bardzo dumna z bycia Polką i mówię o tym prawie codziennie w swoich telewizyjnych i radiowych programach. Świadomość tego, kim jesteśmy jest najlepszą częścią naszego jestestwa. Jesteśmy największymi patriotami ze wszystkich ludzi. Posiadamy olbrzymie serca, walczyliśmy twardo i jak polski orzeł podnosimy się zawsze do lotu wysoko i dlatego kocham co robisz Jurku – powiedziała, zwracając się do Jerzego Leśniaka. - Uczysz przyszłe generacje, jak niwelować podziały i cenić naszą tradycję. Robisz to w cudowny sposób: poprzez historię, muzykę i sztukę – dodała.

Pierwszą z wyróżnionych została Kinga Leśniak za 25-letnią ofiarną pracę z młodzieżą na rzecz Fundacji Nowodworskiego. Następne wyróżnienia zostały przyznane Ewie Natkaniec - skarbniczce Fundacji, Alinie Gauzie - dyrektorce Fundacji, nowojorskiej senator Andrea Stewart-Cousins za wsparcie na rzecz nowojorskiej kultury i sztuki oraz dla samej Rity Cosby za wspieranie i propagowanie Fundacji Nowodworskiego. Następną osobą uhonorowaną przez Fundację Nowodworskiego był Tomasz Konieczny, który odznaczony został medalem Króla Jana III Sobieskiego. - W imieniu zarządu Fundacji Nowodworskiego wyróżniamy Tomasza Koniecznego za jego nieprzeciętny talent głosowy i aktorski, promujące polską szkołę śpiewu i aktorstwa na scenach świata z Metropolitan Opera łącznie – powiedział Jerzy Leśniak podczas dekoracji.

Hymn na cześć patrona Fundacji Nowodworskiego

Na koniec oficjalnej części jubileuszu uhonorowano postać patrona Fundacji Nowodworskiego - rycerza Bartłomieja Nowodworskiego poprzez odśpiewanie hymnu na jego cześć. Utwór został skomponowany przez Krzysztofa Niegowskiego, do muzyki którego - specjalnie dla Fundacji Nowodworskiego - słowa napisał Krzysztof Monczak. „Hymn Rycerza św. Jana” wykonała sopranistka Patrycją Posłuszny przy akompaniamencie pianisty Nicholasa Kaponyasa i skrzypka Mieczysława Gubernata. - „W sercu Polski on dumnie trwał, szlachetny strażnik prawdy. Rycerz Świętego Jana wołał: Bogurodzico” - głoszą słowa pierwszej zwrotki hymnu, będącego od 8 marca oficjalnym Hymnem Fundacji Nowodworskiego.

Premiera hymnu nie wyczerpała atrakcji wieczoru. Uczestnicy gali mieli okazję spróbować specjałów kuchni polskiej. Jako słodki dodatek do kawy serwowano wyśmienite polskie pączki. Muzyczną ucztę dla ducha zaserwował też duet Krzysztof Medyna (saksofon) i Andrzej Winnicki (fortepian). Po ich występie prowadzący Jerzy Leśniak zaprosił wszystkich do tradycyjnego poloneza z udziałem tancerzy z The Polish American Folk Dance Company. Wspólnie odtańczono też krakowiaka i polkę, a potem na parkiecie zapanowała muzyka serwowana przez DJ Tomasza, przy której wszyscy dobrze się bawili do godz. 11 pm.