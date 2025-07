Urządzili dwie imprezy na jednym statku. Wszystko po to, żeby pomóc dzieciom

W minioną niedzielę, 29 czerwca odbył już 12. z kolei charytatywny rejs statkiem Spirit of Chicago po wodach jeziora Michigan z widokiem na malowniczą panoramę Wietrznego Miasta. Organizatorzy przygotowali dla licznie przybyłych gości moc atrakcji. Było pyszne jedzenie, wykwintne trunki i szampańska zabawa przy muzyce i w doborowym towarzystwie.

Po smacznym, obiedzie rozpoczęła się zabawa na dwóch poziomach statku, gdzie każdy mógł znaleźć muzykę dla siebie. Na jednym piętrze królowały nuty grane na żywo przez The Kings Band, a na drugim poziomie gości bawił DJ Kamil Bartoszcze, który serwował pasażerom nowoczesne rytmy do tańca.

Organizatorzy nie kryli swojego zadowolenia z sukcesu imprezy. Dziękowali też gościom, sponsorom i przyjaciołom za wsparcie. - „Wasza obecność to nie tylko piękny gest – to realna pomoc, która zmienia życie chorych dzieci. Dobro, które płynie z waszych serc, nie zna granic. Dzięki wam możemy działać dalej, pomagać więcej i dawać nadzieję tam, gdzie jej brakuje. To był zaszczyt i radość mieć was na pokładzie” - napisali przedstawiciele fundacji na Facebooku.