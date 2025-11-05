To już 25. edycja

Trzy dni muzyki i pamięci. Polonijne Zaduszki Jazzowe zachwyciły w Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-11-05 16:58

Miłośnicy muzyki i sztuki z Chicago czekają na to cały rok. W tym roku mogli wziąć udział w już 25. edycji polonijnego festiwalu All Soul’s Jazz – Zaduszek Jazzowych. Impreza trwała trzy dni i przyciągnęła tłumy.

Festiwal All Soul’s Jazz rozpoczął się w piątek 31 października w Dwell Studio Chicago otwarciem wystawy fotograficznej pod tytułem „Jazz through the Lens – 25 lat w obiektywie”. Ekspozycja ukazuje historię festiwalu oczami polonijnych fotografów. Wernisażowi towarzyszył koncert, który wprowadził gości w zaduszkowy nastrój.

W sobotę 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, w sali koncertowej Akademii Muzyki Paso w Chicago odbył się solowy koncert Włodka Pawlika – wybitnego pianisty, kompozytora i laureata Grammy. Jego pełna nostalgii muzyka zabrała licznie zgromadzonych widzów w podróż pełną wspomnień o tych, którzy odeszli, ich bliskich i znanych polskich artystach. Po koncercie odbyło się spotkanie z muzykiem. Był też czas na wspólne zdjęcia i rozmowy. Organizatorzy przygotowali także poczęstunek i lampkę dobrego wina.

To był właśnie ten koncert… ten, którego się nie zapomina. Dziękuję z całego serca Maestro Włodek Pawlik. Chapeau Bas!

– komentowała Anna Ejsmont, jedna z uczestniczek wyjątkowego, pełnego refleksji spotkania.

Wielki finał Zaduszek Jazzowych odbył się w poniedziałek 3 listopada w Chopin Theatre w Chicago. Był to uroczysty koncert w wykonaniu wielu znanych jazzowych artystów, między innymi Włodzimerza Pawlika, Billy’ego Neala, charyzmatycznego australijskiego wokalisty i instrumentalisty, polskiego zespołu Justyna & The Company oraz Roberta Świstelnickiego.

CHICAGO
JAZZ
USA
POLONIA

