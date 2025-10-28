Z Nowego Jorku do Mumbaju. Polscy fotografowie na prestiżowej wystawie w Indiach

Wielka Marszałek cieszy się z nowej zaszczytnej roli. „Jest czas, żeby się przygotować i zebrać myśli”

Nowojorska Polonia ma powód do dumy. Silna reprezentacja środowiska polonijnego z NYC bierze udział w projekcie „Ambasadorzy Polskiej Fotografii 2025” organizowanym w odległym Mumbaju w Indiach. Jego organizatorami są Konsulat Generalny RP w Mumbaju oraz Polsko-Amerykański Klub Fotografika, działający od 1998 roku na rzecz promocji polskiej fotografii w USA, a partnerem wystawy jest Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Ekspozycja obejmuje starannie wyselekcjonowane prace, ukazujące szerokie spektrum stylów i gatunków fotograficznych – od dokumentu i portretu, przez fotografię prasową i pejzaże, po eksperymentalne eseje konceptualne.

Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 17 października. Poprowadził go znany indyjski dziennikarz Vinod Advani, a wśród mówców znaleźli się: Tomasz Wielgomas, Konsul Generalny RP w Mumbaju, Dariusz Kanarek, kurator wystawy i prezes Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika oraz Nidhi Choudhari, dyrektor Narodowego Muzeum Sztuki Współczesnej w Mumbaju.

„Ambasadorzy Polskiej Fotografii 2025” to nie tylko prezentacja artystycznych osiągnięć, ale także most łączący kultury, pokolenia i doświadczenia. Wystawa podkreśla siłę fotografii jako uniwersalnego języka sztuki

- powiedział między innymi w swoim przemówieniu Dariusz Kanarek.

Wernisaż zgromadził ponad 100 osób, w tym przedstawicieli korpusu dyplomatycznego – konsulów Niemiec, Szwecji, Finlandii, Ukrainy, Panamy, Izraela, Malezji – oraz licznych gości z lokalnych środowisk twórczych i instytucji rządowych. Wystawa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy i odwiedzający Mumbaj mogą ją podziwiać do 2 listopada.