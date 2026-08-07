Z muzyką w sercu poprowadzi Polonię z Garfield Piątą Aleją. „Nasz siła tkwi we współpracy”

„Super Express”: – Został pan wybrany Marszałkiem Kontyngentu Garfield na Paradę Pułaskiego 2026. Co to wyróżnienie dla pana oznacza?

Tomasz Popławski: –To dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Jestem dumny, że mogę reprezentować Polonię oraz miasto Garfield podczas Parady Pułaskiego. Dziękuję wszystkim za okazane mi zaufanie.

– Jak zareagował pan na wiadomość o wyborze na marszałka?

– Przyjąłem ją z ogromnym wzruszeniem i radością. To dla mnie wielki zaszczyt, ale również duża odpowiedzialność. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, a szczególnie mojej rodzinie za nieustanne wsparcie. Dziękuję także całej społeczności polonijnej oraz organizatorom za tę wyjątkową możliwość reprezentowania miasta Garfield podczas Parady Pułaskiego.

– Od 2007 roku mieszka pan w USA, od pięciu lat pracuje w Kearny Board of Education. Od jak dawna jest pan związany z polonijną społecznością w Garfield?

– Z polonijną społecznością w Garfield jestem związany od wielu lat. Moje zaangażowanie rozpoczęło się od uczestnictwa w lokalnych imprezach i wydarzeniach, a z czasem przerodziło się w aktywną działalność na rzecz naszej społeczności. Zawsze chętnie wspieram inicjatywy, które integrują Polonię, promują polską kulturę i pielęgnują nasze tradycje. Aktywnie udzielam się również w życiu Polskiej Szkoły im. Kazimierza Pułaskiego w Garfield, do której uczęszcza moja córka Vanessa.

– W jaki sposób pielęgnuje pan polskość w Stanach Zjednoczonych?

– Mimo że mieszkam w Stanach Zjednoczonych, staram się pielęgnować polskość poprzez język, muzykę, spotkania z Polonią oraz udział w wydarzeniach kulturalnych. Uważam, że dzięki temu możemy zachować więź z Polską i przekazywać nasze tradycje kolejnym pokoleniom.

– Co najbardziej ceni pan w polonijnej społeczności Garfield?

– To zdecydowanie serdeczność, pracowitość i to, że ludzie nie zapominają o swoich korzeniach. Garfield pokazuje, że można budować swoje życie w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie zachowywać język, tradycje i wartości wyniesione z Polski.

– Jakie obowiązki wiążą się z pełnieniem funkcji Marszałka Kontyngentu Garfield?

– Do moich obowiązków należy udział w uroczystościach, współpraca z organizacjami polonijnymi, reprezentowanie miasta Garfield i naszej społeczności podczas ważnych wydarzeń, a także promowanie polskiej kultury.

– Co chciałby pan osiągnąć jako marszałek?

– Wierzę, że siła Polonii tkwi we współpracy, wzajemnym szacunku i aktywnym udziale w życiu naszej społeczności. Chciałbym zachęcać mieszkańców Garfield do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach rodzinnych i inicjatywach organizowanych przez środowiska polonijne.

– Jak można zachęcić młode pokolenie do większego zaangażowania w życie Polonii?

– Bardzo ważne jest, aby starsze pokolenie dzieliło się swoim doświadczeniem, ale jednocześnie dawało młodym ludziom przestrzeń do działania i realizowania własnych pomysłów. Organizacje polonijne powinny być miejscem otwartym, nowoczesnym i przyjaznym dla młodego pokolenia. Duże znaczenie mają choćby wybory Miss Polonia, Junior Miss Polonia i Little Miss Polonia, ponieważ pokazują młodemu pokoleniu, że ma ono swoje miejsce w organizacjach polonijnych. Młodzi ludzie powinni czuć, że ich głos, energia i pomysły są naszej społeczności potrzebne.

– Jaką rolę w życiu lokalnej Polonii odgrywa Garfield Pulaski Association?

– Organizacje takie jak Garfield Pulaski Association odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu Polonii. Integrują społeczność, pielęgnują polskie tradycje, promują naszą kulturę i historię oraz przekazują je młodszym pokoleniom.

– Na co najbardziej czeka pan w dniu Parady Pułaskiego?

– Dla mnie, jako Marszałka Kontyngentu Garfield, będzie to wielki zaszczyt reprezentować naszą społeczność i przeżyć ten wyjątkowy dzień razem z rodziną, przyjaciółmi oraz całą Polonią. Z pewnością będzie to bardzo wzruszająca i niezapomniana chwila.

– Jakie przesłanie chciałby pan przekazać Polonii przed tegoroczną paradą?

– Chciałbym podziękować wszystkim za zaangażowanie, wsparcie i obecność. Parada Pułaskiego to nie tylko przemarsz ulicami Nowego Jorku. To pokazanie naszej dumy z polskiego pochodzenia, naszej historii i naszych tradycji. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Paradzie Pułaskiego, która odbędzie się 4 października na Piątej Alei w Nowym Jorku.

Rozmawiała Agata Drogowska