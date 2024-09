Tłumy na spotkaniu z prezydentem Warszawy w konsulacie w Nowym Jorku

Ten bal przejdzie do historii! Bankiet 87. Parady Pułaskiego za nami

Spotkanie z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim odbyło się w polskiej placówce na Manhattanie w sobotę 14 września po południu. Przyciągnęło licznych przedstawicieli Polonii, którzy z entuzjazmem i pozytywną energią zaangażowali się w rozmowę na temat Warszawy, aktualnych wyzwań stojących przed Polską i potencjału Polonii. Ponad dwugodzinna rozmowa przebiegała w serdecznej atmosferze, choć nie obyło się bez próby zakłócenia spotkania przez jednego z uczestników, który ostatecznie został wyproszony z konsulatu.

Rafał Trzaskowski spokojnie odpowiadał na pytania zgromadzonych. Opowiadał o szkoleniach organizowanych przez byłego burmistrza NYC Michaela Bloomberga dla burmistrzów z całego świata, dzięki którym włodarze miast wymieniają się doświadczeniami, by poprawiać funkcjonowanie miast. Mówił z dumą, że Warszawa jest chwalona za czystość, dobrą, punktualną komunikację i jedzenie. Po części oficjalnej, goście mieli okazję do nieformalnych rozmów z prezydentem i członkami jego delegacji, które trwały jeszcze przez kilka godzin.

- „Serdecznie dziękujemy za spotkanie i rozmowę Polonii w NYC z @trzaskowski_ o aktualnych wyzwaniach, ważnych dla Polski oraz Polonii, a także możliwościach wykorzystania potencjału Polaków mieszkających w USA do wzmacniania wizerunku Polski oraz wspieraniu interesów 🇵🇱 za granicą” – napisali po spotkaniu przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w NY.

Nie był to jednak jedyny punkt podróży prezydenta Warszawy do USA. Rafał Trzaskowski przybył do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie m.in. Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Stanu Michigan. Koszty jego wizyty są pokrywane przez stronę zapraszającą – tak wynika z oficjalnych informacji udzielonych przez Karolinę Medyk, dyrektor biura Prezydenta. W ramach swojego pobytu, Rafał Trzaskowski ma zaplanowane wykłady i spotkania na prestiżowych uczelniach, ale też wydarzeniach związanych z upamiętnianiem 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Ważnym punktem jego wizyty są spotkania z powstańcami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych oraz z przedstawicielami Polonii, Kongresu USA i amerykańskich samorządów. Prezydent Warszawy 21 września w Columbia Heights, MN, weźmie też udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Pamięci Bohaterskiej Załogi Samolotu B-17, poświęconego amerykańskim lotnikom, którzy zginęli we wrześniu 1944 r., niosąc pomoc walczącej Warszawie. Tego samego dnia będzie też gościem spotkania organizowanego w tym mieście przez Polsko-Amerykański Instytut Kulturalny w Minnesocie.