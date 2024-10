Szpiedzy i tajemnice polskiej rodziny na festiwalu w NYC. Omar Sangare zaprasza na wyjątkowy monodram

Przez to hrabstwo Ameryka może czekać dwa tygodnie na wynik wyborów

Omar Sangare związał swoje losy z USA i od 17 lat z sukcesem organizuje niezwykły United Solo Festiwal, na którym prezentują się artyści z całego świata. Podczas tegorocznej jesiennej edycji nie mogło zabraknąć polskich akcentów. - Zawsze staram się, aby na moim corocznym festiwalu United Solo w Theatre Row znalazł się jakiś wątek polski – mówi nam artysta. - Wyjątkową atrakcją będzie spektakl w wykonaniu Alexa Storożyńskiego, laureata Nagrody Pulitzera. Spektakl ten powstał na podstawie najnowszej książki Alexa „Spies In My Blood (Szpiedzy w mojej krwi)” – zdradza Sangare. - To niezwykła opowieść o losach jego rodziny, a przy okazji o relacjach między Polską a Ameryką. Książka jest rekomendowana przez Lecha Wałęsę, jak i autorów bestsellerów „New York Timesa" – dodaje.

Monodram, którego reżyserem jest Omar Sangare, to poruszająca opowieść o dramatycznych losach rodziny autora, osadzona w kontekście polsko-amerykańskich relacji, które miały wpływ na losy świata. Dzięki temu spektaklowi, widzowie będą mogli poznać osobiste historie, w które wplecione są tajemnice, zdrady oraz wybory, które zmieniły bieg historii.

Monodram zobaczyć będzie można w sobotę 2 listopada o godz. 2 pm w Theatre Row (410 West 42nd Street, New York, NY 10036). Dla czytelników „Super Expressu" przygotowano wyjątkową ofertę: 50 proc. zniżki na bilety z kodem „SOLOBONUS" oraz darmową książkę z dedykacją autora po spektaklu. Bilet zakupić można przed spektaklem albo na stronie internetowej.