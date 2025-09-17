Silverio Villegas Gonzales zginął z rąk ICE

i

Autor: archiwum prywatne/ Archiwum prywatne

Aktywiści w szoku

Specjalna operacja antyimigracyjna w Chicago. Kucharz z Meksyku zginął z rąk agentów ICE

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2025-09-17 15:38

W Chicago i okolicach od niemal dwóch tygodni trwa jedna z najbardziej kontrowersyjnych operacji imigracyjnych ostatnich lat. Federalne agencje ICE, CBP i DHS prowadzą zmasowane działania pod kryptonimem „Midway Blitz” wymierzone w nieudokumentowanych imigrantów z przeszłością kryminalną. Niestety w ich cieniu doszło do tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością.

Najnowsze z działu
Polonia balowała dla chorego Jasia. Anielska Noc w rytmach ABBY

Otworzyli serca

Polonia balowała dla chorego Jasia. Anielska Noc w rytmach ABBY
Pełne sale na przeglądzie polskiego kina w Nowym Jorku

Trwa „Kino Polska”

Pełne sale na przeglądzie polskiego kina w Nowym Jorku
Maluchy świętowały 50-lecie! Największy zlot Fiata 126p w USA za nami

Moto uczta w Illinois

Maluchy świętowały 50-lecie! Największy zlot Fiata 126p w USA za nami
Natalia Król z koroną ZPPA. Góralska Polonia wybrała nową Królową Podhalan

Jubileuszowe wybory

Natalia Król z koroną ZPPA. Góralska Polonia wybrała nową Królową Podhalan
Polka spod Chicago wzruszyła świat. Jej pożegnanie z synem wyjeżdżającym do college’u obejrzały miliony

Wyjątkowa niespodzianka

Polka spod Chicago wzruszyła świat. Jej pożegnanie z synem wyjeżdżającym do college’u obejrzały miliony
  • W Chicago trwa kontrowersyjna operacja antyimigracyjna „Midway Blitz”, skierowana przeciwko nieudokumentowanym imigrantom z przeszłością kryminalną.
  • Podczas akcji agent ICE śmiertelnie postrzelił 38-letniego Silverio Villegasa-Gonzaleza, ojca dwójki dzieci, który miał unikać zatrzymania.
  • Rodzina domaga się śledztwa, a DHS twierdzi, że Villegas-Gonzalez ranił funkcjonariusza, co doprowadziło do użycia broni.
  • Jakie są dalsze szczegóły tej tragicznej operacji i czy działania służb były uzasadnione?

Oburzenie, łzy i żądania pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Takie są skutki fatalnej akcji służb federalnych wymierzonej w nielegalnych imigrantów w Chicago. W piątek 12 września podczas porannej akcji we Franklin Park na przedmieściach Wietrznego Miasta agent ICE śmiertelnie postrzelił 38-letniego Silverio Villegasa-Gonzaleza. Ojciec dwójki dzieci, który - jak twierdzi jego adwokat - nie miał historii przestępstw kryminalnych, a jedynie drobne wykroczenia drogowe, feralnego dnia odwoził synów do szkoły. Został zastrzelony, gdy próbował uniknąć zatrzymania przez agentów ICE. Meksykanin został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł z powodu odniesionych ran.

- Był nieudokumentowany, ale przestrzegał wszystkich przepisów. Pracował, był uczciwy i respektował wymogi sądu - powiedział adwokat ofiary Manuel Cardenas w rozmowie z CBS2. Rodzina Villegasa-Gonzaleza, który utrzymywał bliskich, pracując jako kucharz, domaga się śledztwa w sprawie jego śmierci.

Silverio zmarł po tym, jak agenci ICE śmiertelnie go postrzelili, pozostawiając po sobie nie tylko kochającą rodzinę i przyjaciół, ale także dziedzictwo ciepła, odporności i głębokiego współczucia. Był osobą, która zawsze wyciągała pomocną dłoń, hojnie obdarzała uśmiechem i wspierała tych, których kochała - bez względu na okoliczności

– napisali jego bliscy na stronie GoFundMe, gdzie założyli zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu i wsparcie pozostającej w żałobie rodziny.

Przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego twierdzą, że 38-latek opierał się aresztowaniu i próbował uciec, poważnie raniąc przy tym funkcjonariusza.

- „Funkcjonariusze ICE zatrzymali pojazd, aby aresztować Silverio Villegasa-Gonzaleza. Odmówił on wykonania poleceń organów ścigania i ruszył samochodem w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z funkcjonariuszy ICE został potrącony przez samochód i przeciągnięty na znacznej odległości. W obawie o własne życie funkcjonariusz użył broni” – przekazali przedstawiciele DHS w specjalnym oświadczeniu.

Przeczytaj także:
Będzie wojna o rodzinny dom papieża?!? Miasteczko Dolton chce przejąć budynek

Urzędnicy poinformowali też, że agent doznał rozległych obrażeń i dochodzi do siebie w szpitalu.

Postępował zgodnie ze swoim wyszkoleniem, użył odpowiedniej siły i właściwie egzekwował prawo, aby chronić społeczeństwo i organy ścigania

– przekazała zastępca sekretarza bezpieczeństwa krajowego Tricia McLaughlin, informując, że DHS modli się o szybki powrót agenta do zdrowia.

Federalne władze podkreślają, że operacja „Midway Blitz” ma na celu zatrzymanie najgroźniejszych przestępców, którzy znaleźli schronienie w Illinois „dzięki polityce tzw. miast sanktuariów”. W działaniach bierze udział około 300 agentów, a zapleczem logistycznym jest Naval Station Great Lakes w North Chicago.

8 września Tricia McLaughlin tłumaczyła, że operację rozpoczęto ku czci Katie Abraham – młodej kobiety, która zginęła w styczniu w w wypadku spowodowanym przez nietrzeźwego kierowcę z Gwatemali. Wicesekretarz zapowiedziała też wtedy, że będzie prowadzona „przeciwko najgorszym z najgorszych przestępcom będącym nielegalnymi imigrantami w Chicago”.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia
Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia

Materiał sponsorowany

3 najgorsze rzeczy, które niszczą mózg. To prosta droga do demencji
3 najgorsze rzeczy, które niszczą mózg. To prosta droga do demencji

ICE
CHICAGO
IMIGRANCI
USA

Najnowsze

13
Julia von Stein przeszła lifting! Internauci ledwo ją poznali

Mocne

Julia von Stein przeszła lifting! Internauci ledwo ją poznali

Tylko raz w roku można wejść na ten szczyt w Bieszczadach. Znajdą się tam tylko nieliczni

Bieszczady

Tylko raz w roku można wejść na ten szczyt w Bieszczadach. Znajdą się tam tylko nieliczni

Specjalna operacja antyimigracyjna w Chicago. Kucharz z Meksyku zginął z rąk agentów ICE

Aktywiści w szoku

Specjalna operacja antyimigracyjna w Chicago. Kucharz z Meksyku zginął z rąk agentów ICE

20
Wzruszający gest Szymona Hołowni. Tak na pogrzebie pożegnał Katarzynę Stoparczyk

ostatnie pożegnanie

Wzruszający gest Szymona Hołowni. Tak na pogrzebie pożegnał Katarzynę Stoparczyk

Deweloperzy omijają przepisy o jawności cen

Jawność cen

Deweloperzy omijają przepisy o jawności cen

Wkładam do szafek kilka sztuk, wołek zbożowy nie ma szans. Naturalny sposób na pozbycie się szkodnika, który sieje spustoszenie w kuchni

Kuchnia

Wkładam do szafek kilka sztuk, wołek zbożowy nie ma szans. Naturalny sposób na pozbycie się szkodnika, który sieje spustoszenie w kuchni