Skandal w USA! Nielegalny imigrant z kryminalną przeszłością zarządzał szkołami w Iowa

W Des Moines w stanie Iowa doszło do aresztowania kuratora oświaty, który okazał się nielegalnym imigrantem z kryminalną przeszłością.

Ian Andre Roberts, szef największego okręgu szkolnego, posiadał broń i fałszywe dyplomy.

Jakie konsekwencje czekają firmy rekrutacyjne i czy Roberts zostanie deportowany?

Oskarżenia o nieudolność i niekompetencję, sądowe pozwy i wezwania do kompleksowych audytów. To wszystko efekty zatrzymania, do którego doszło 26 września w Des Moines w Iowa. Agenci ICE zatrzymali do kontroli drogowej i podjęli próbę rozmowy z Ianem Andre Robertsem. Mężczyzna, pracujący jako szef największego okręgu szkolnego w stanie, najpierw wylegitymował się, po czym ruszył z piskiem opon. Porzucił pojazd kilkaset metrów dalej i ukrył się w zaroślach, skąd wyciągnęli go funkcjonariusze ICE i policji stanowej.

Aresztowanie zszokowało lokalną społeczność, ale nie tak, jak późniejsze ustalenia

Podczas przeszukania auta 55-latka odkryto broń i pieniądze – 3 tys. dolarów, pistolet Glock i nóż myśliwski. Znacznie większym zaskoczeniem dla opinii publicznej były jednak ustalenia funkcjonariuszy dotyczące szczegółów z życiorysu mężczyzny. Okazało się, że kurator oświaty to obywatel Gujany, który nie posiada ważnych dokumentów imigracyjnych. Co więcej, jest dość dobrze znany organom ścigania.

Jak ujawniło ICE, kartoteka kryminalna Robertsa sięga lat 90. i obejmuje m.in. zarzuty o handel narkotykami, fałszerstwa, a także wcześniejsze sprawy dotyczące nielegalnego posiadania broni. Według dokumentów Roberts był uprawniony do pracy w USA jedynie między grudniem 2018 a grudniem 2020 roku. Tymczasem został zatrudniony w Des Moines Public Schools w roku 2023.

Szkoła pozywa firmę rekrutacyjną. „Nie dopełnili obowiązków”

Po ujawnieniu skandalu rada szkolna Des Moines Public Schools ogłosiła, że pozywa firmę JG Consulting z Teksasu, która zajmowała się rekrutacją Robertsa. Według szkoły, firma nie przeprowadziła właściwego sprawdzenia przeszłości kandydata – nie odkryła jego nielegalnego statusu, a także dawnych wyroków.

- Firma zawiodła w swojej podstawowej roli. Gdybyśmy wiedzieli to, co wiemy dziś, Roberts nigdy nie zostałby zatrudniony – powiedziała w rozmowie z Iowa Public Radio przewodnicząca rady Jackie Norris. Szkoła domaga się odszkodowania za straty wizerunkowe i finansowe, które uwzględniałoby też wynagrodzenie wypłacone Robertsowi oraz koszty nowej rekrutacji.

Wątpliwe dyplomy i fałszywe tytuły

Po zarzutach rady szkolnej rozpętała się prawdziwa burza. Przedstawiciele JG Consulting wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że Roberts przedstawił komplet wymaganych dokumentów, potwierdził niekaralność i prawo pobytu, a wcześniejsze firmy rekrutacyjne również nie zgłaszały zastrzeżeń. Media zaczęły więc analizować wykształcenie kuratora, który na swoim profilu LinkedIn chwalił się dyplomami aż siedem uczelni, w tym Harvarda, Georgetown i MIT. Jednak wiele z tych informacji okazało się nieprawdziwych lub niepełnych.

Media ustaliły, że Roberts przedstawiał się jako „doktor”, choć nie uzyskał stopnia Ph.D. na Morgan State University, gdzie jedynie rozpoczął studia doktoranckie. MIT potwierdził, że Roberts nigdy nie był zapisany do żadnego programu MBA, mimo że w sieci przedstawiał się jako „kandydat MIT Sloan”. Iowa Public Radio ustaliło, że rzeczywiście uzyskał tytuł licencjata z Coppin State University oraz magistra edukacji w St. John’s University, ale pozostałych stopni naukowych – w tym rzekomego doktoratu z Trident University nie udało się dotąd potwierdzić.

Afera nie ogranicza się jedynie do stanu Iowa. Roberts zatrudniony był wcześniej w Pensylwanii w Millcreek Township School District. Władze tego okręgu zapowiedziały już własne kroki prawne wobec firm rekrutacyjnych.

Ian Andre Roberts, jak ujawniło ICE od maja 2024 roku objęty jest nakazem deportacyjnym wydanym zaocznie przez sąd w Dallas w Teksasie.

- Roberts przebywa obecnie w areszcie federalnym i zostanie postawiony przed sądem za popełnione przestępstwa – informuje w oficjalnym oświadczeniu ICE. Jednym z nich jest nielegalne posiadanie broni przez nielegalnego imigranta.