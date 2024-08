Rzucili się z młotkiem na pasażera kolejki w Chicago, bo nie chciał oddać telefonu

Miało być bezpiecznie, ale ofiara tego napadu zapewne ma inne zdanie. We wtorek przed godz. 4 pm 31-letni mężczyzna stał na peronie stacji Blue Line przy 430 S. Western, czekając na swój pociąg, kiedy nagle podeszła do niego kobieta i siłą zabrała mu telefon. Kiedy próbował odzyskać swoją własność, wspólnik napastniczki rzucił się na niego z młotkiem. Bandzior uderzył go kilka razy w głowę, po czym razem z kompanką uciekli, zabierając łup.

Poszkodowany mężczyzna doznał licznych ran szarpanych głowy i został przetransportowany do szpitala Strogera w Chicago. Napastnicy uciekli ze stacji kierując się na północ. Policja zdobyła nagrania z kamer, które uchwyciły ich na stacji i upubliczniła ich wizerunek. Wystosowała też apel do mieszkańców Chicago z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców odpowiedzialnych za ten atak. Świadkowie lub osoby posiadające informacje proszone są o zgłaszanie się do CPD pod numer alarmowy 911. Śledztwo prowadzą detektywi rejonu 4.