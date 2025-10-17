Duchowe święto

Relikwie Prymasa Tysiąclecia zawitały do Chicago. „To duchowe umocnienie”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-10-17 18:22

Parafia św. Francisa Borgii w Chicago stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia duchowego – uroczystego wprowadzenia relikwii bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Wprowadzenie relikwii było głęboko poruszającą chwilą dla wiernych parafii. W modlitwie towarzyszyli im wyjątkowi goście z Polski.

  • Do Chicago przybyły relikwie błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
  • Uroczyste wprowadzenie relikwii w parafii św. Franciszka Borgii stało się okazją do głębokiego duchowego przeżycia.
  • Obecność relikwii jest postrzegana jako duchowe umocnienie i zaproszenie do modlitwy o jedność i pokój.

Wierni parafii św. Franciszka Borgii w Chicago, IL, mają za sobą wyjątkowy czas modlitwy i zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej, a także radosne przeżycie dla całej wspólnoty parafialnej, czyli wprowadzenie relikwii Prymasa Tysiąclecia. W poniedziałek 13 października z wielką czcią i modlitwą przyjęli obecność jednego z największych pasterzy Kościoła w Polsce.

Relikwie zostały przywiezione z Polski przez ks. dr. Pawła Barana, proboszcza Katedry Wawelskiej w Krakowie, w asyście ks. dr. Stanisława Mazura z Podkarpacia oraz proboszcza parafii św. Franciszka Borgii ks. Marka Smółki. Uroczystość rozpoczęła się sakramentem spowiedzi, po czym odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodniczył ks. Baran.

Ks. Marek Smółka podkreślił znaczenie obecności relikwii w chicagowskiej parafii. 

- Relikwie bł. Kardynała Wyszyńskiego są dla nas znakiem jego obecności i orędownictwa. Ten wielki pasterz Kościoła w Polsce pozostawił wiernym świadectwo niezłomnej wiary, miłości do ojczyzny i oddania Matce Bożej – przypomniał. - Przyjęcie relikwii do naszej wspólnoty to duchowe umocnienie oraz zaproszenie do modlitwy o jedność, pokój i odnowę wiary – dodał.

Po zakończeniu liturgii wierni udali się w procesji do przykościelnego Ogrodu Fatimskiego, gdzie wspólnie odmówiono różaniec. W wydarzeniu uczestniczyli również Rycerze Św. Jana Pawła II, dodając swoją obecnością uroczystości majestatu i głębi.

