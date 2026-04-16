Poznali się na portalu społecznościowym i zachwycają twórczością. „Złota Linia” wkracza na Greenpoint

Agata Drogowska
2026-04-16 23:05

Greenpoint znów mówi po polsku, przynajmniej w świecie sztuki. Już 20 kwietnia w galerii Fine Art Corner na Brooklynie rusza druga nowojorska wystawa międzynarodowej grupy artystycznej „Złota Linia”. Tym razem artyści zaskakują formą, wszystkie prace mieszczą się w miniaturowym formacie!

Ekspozycja zatytułowana „Miniatures by the Golden Line in New York” potrwa do 13 czerwca i zapowiada się jako jedno z ciekawszych wydarzeń artystycznych tej wiosny na Greenpoincie. Na ścianach galerii przy 680 Manhattan Avenue zobaczymy obrazy, grafiki, rysunki, kolaże i pastele, ale w nietypowej, kameralnej skali. Każda praca nie przekracza wymiarów 13 na 18 centymetrów.

To format, który odpowiada możliwościom wysyłkowym Poczty Polskiej, ale jednocześnie stawia przed artystami wyjątkowe wyzwanie

– podkreśla kurator wystawy Janusz Skowron, który sam również prezentuje na niej swoje prace.

W wydarzeniu bierze udział aż 23 twórców, wśród nich m.in. Barbara Gałczyńska, Wiesława Weijs, Anna Baran, Marta Zajączyńska-Kowalska, Małgorzata Anita Werner, Tina Wieczorek, Joanna Jasiewicz-Witczak czy Mirosław Krzyśków. To mieszanka doświadczenia i świeżości, od uznanych artystów po tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę twórczą.

Fotografuje zmiany na Greenpoincie. „Coraz trudniej jest sobie pozwolić na to, …

Historia „Złotej Linii” jest równie niezwykła, jak jej sztuka. Wszystko zaczęło się w 2008 roku na portalu GoldenLine, gdzie grupa pasjonatów dyskutowała o sztuce i prezentowała swoje prace. Rok później odbyło się pierwsze spotkanie „na żywo”, które zaowocowało wystawą w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Sukces wydarzenia sprawił, że od tamtej pory pełni twórczej energii artyści ze „Złotej Linii” zorganizowali aż 29 wystaw, prezentując swoje prace w Polsce i za granicą, m.in. w Warszawie, Krakowie, Pradze, Ostrawie oraz Nowym Jorku.

Twórcy grupy od początku kierują się jedną ideą, że sztuka powinna być dostępna dla każdego, nie tylko w wielkich metropoliach. Dlatego często organizują wystawy w mniejszych ośrodkach, gdzie kontakt ze sztuką bywa ograniczony. Tym razem jednak wracają do jednego z najważniejszych centrów kultury na świecie i robią to w wielkim stylu, choć w małym formacie.

To symboliczna „majówka artystyczna” w Ameryce

– mówi Janusz Skowron. - Prace są piękne, profesjonalne i pełne emocji. Każda z nich to mały świat zamknięty w niewielkiej przestrzeni – dodaje.

Wystawa w Fine Art Corner to już druga prezentacja grupy w Nowym Jorku. Pierwsza odbyła się w 2016 roku w A.R. gallery i spotkała się z dużym zainteresowaniem. Tym razem „Złota Linia” również może zachwycić nowojorską publiczność, bo jak się okazuje, wielka sztuka nie potrzebuje wielkiego formatu.

Najnowsze

Poznali się na portalu społecznościowym i zachwycają twórczością. „Złota Linia” wkracza na Greenpoint

Wielka sztuka w miniaturze

Poznali się na portalu społecznościowym i zachwycają twórczością. „Złota Linia” wkracza na Greenpoint

Kogo powinno się zaprosić na komunię?

Warto wiedzieć!

Kogo powinno się zaprosić na komunię?

IMGW wydał ostrzeżenia dla północnej Polski. W tych powiatach warto uważać

Alerty pogodowe

IMGW wydał ostrzeżenia dla północnej Polski. W tych powiatach warto uważać

Trump ogłasza przełom w negocjacjach z Iranem. Co z programem nuklearnym?

Wojna na Bliskim Wschodzie

Trump ogłasza przełom w negocjacjach z Iranem. Co z programem nuklearnym?

Galeria zdjęć48
Eleganckie gwiazdy na wyjątkowym wydarzeniu. Piękna żona Wesołowskiego kradła spojrzenia!

Zobaczcie!

Eleganckie gwiazdy na wyjątkowym wydarzeniu. Piękna żona Wesołowskiego kradła spojrzenia!

Galeria zdjęć18
Magda Gessler ratowała lokal w Chorzowie. Emisja odcinka już 16 kwietnia

Gastronomia

Magda Gessler ratowała lokal w Chorzowie. Emisja odcinka już 16 kwietnia