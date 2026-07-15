Polskie lody w sercu Manhattanu! Na tej jednej pozycji z menu właściciele mogą zbić majątek

Agata Drogowska
Agata Drogowska
2026-07-15 13:26

Smaki polskiego dzieciństwa na Manhattanie? Czemu nie! U zbiegu Lexington Avenue i 57th Street działa już nowa polska lodziarnia Milky Ice. To nowe, słodkie miejsce w sercu Nowego Jorku zaprasza Polonię i wszystkich nowojorczyków na lody, kawę, desery oraz wypieki. Właściciel lodziarni Adam Gadawski już szykuje specjalną niespodziankę na tegoroczną Paradę Pułaskiego.

Polonia co pewien czas żegna kolejne polskie biznesy w Nowym Jorku. Na szczęście jednak powstają nowe, jak nowa lodziarnia na Manhattanie, która zwraca uwagę różowym logo. W środku czekają nie tylko lody, ale także kawa, desery i słodkie dodatki do kawy, m.in. sernik, croissanty i brownie. To miejsce ma być nie tylko kolejnym adresem na mapie Midtown, ale także małym polskim punktem w samym sercu Manhattanu.

Milky Ice to dla nas coś więcej niż lodziarnia. Chcemy stworzyć nowoczesne miejsce, do którego można przyjść rano na dobrą kawę i świeżego croissanta, spotkać się z przyjaciółmi albo zatrzymać się po południu na lody czy deser. Oferujemy autorskie lody, wysokiej jakości kawę, matchę, serniki, brownie i inne słodkości

– mówi w rozmowie z „Super Expressem” Adam Gadawski, współwłaściciel Milky Ice.

Co poleca? Na pewno wyjątkowe truskawkowe lody.

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Robimy lody miksowane z truskawkami. To smak, który wielu osobom może przypomnieć polskie dzieciństwo, wakacje i beztroskie chwile

– podkreśla właściciel.

Za Milky Ice stoi polski zespół, który od kilku lat rozwija markę na rynkach międzynarodowych. Po sukcesach w Dubaju przyszedł czas na Manhattan. Adam Gadawski rozwija projekt wspólnie ze wspólnikami oraz zespołem z Polski i Dubaju.

Nowy Jork zawsze był dla nas symbolem odwagi i ambicji. Chcemy stworzyć markę, która będzie kojarzona z wysoką jakością, świetną kawą, wyjątkowymi deserami i pozytywną energią. Jeśli nowojorczycy pokochają Milky Ice, będzie to dla nas największa nagroda

– stwierdza pan Adam.

Właściciele i pracownicy polskiego lokalu chcą również włączyć się w polonijne świętowanie. Z myślą o Paradzie Pułaskiego planują przygotować specjalne biało-czerwone lody. To ich słodki pomysł na uczczenie jednego z najważniejszych wydarzeń Polonii w Nowym Jorku.

Na tym jednak nie zamierzają poprzestać. Otwarcie pierwszego lokalu – przy 130 E 57th Street w Nowym Jorku – ma być początkiem dalszego rozwoju marki w Stanach Zjednoczonych. Twórcy Milky Ice chcą budować rozpoznawalny polski koncept gastronomiczny oparty na jakości produktów, dobrej kawie, wyjątkowych deserach i przyjaznej atmosferze.

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Polskie lody w sercu Manhattanu! Na tej jednej pozycji z menu właściciele mogą zbić majątek

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