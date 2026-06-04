Polskie filmy walczą o nagrody na Brooklynie. Nowy dyrektor stawia na współpracę z Polską

Agata Drogowska
2026-06-04 14:16

130 filmów z całego świata, nowy szef festiwalu i trzy polskie produkcje w programie. Trwa 29. Brooklyn Film Festival, jedna z najważniejszych imprez kina niezależnego w Nowym Jorku. Wśród polskich akcentów znalazły się „Glorious Summer”, „Love Me Tender” oraz „Basen albo śmierć złotej rybki”. Szef festiwalu już planuje jubileuszową, 30. edycję i zapowiada jeszcze większe otwarcie na polskie kino.

Trwa 29. Brooklyn Film Festival

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Autor: Agata Drogowska

Brooklyn Film Festival po raz 29. zamienił Brooklyn w światową stolicę kina niezależnego. Od 29 maja do 7 czerwca widzowie mogą oglądać 130 filmów z całego świata, rywalizujących o 30 nagród oraz pulę wyróżnień o wartości 50 tysięcy dolarów. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy odbywa się pod kierownictwem nowego dyrektora zarządzającego, Brandona Harrisona, który przejął obowiązki po założycielu i wieloletnim dyrektorze festiwalu, Marco Ursino.

Podczas rozmów poprzedzających festiwal oraz już w trakcie jego trwania Brandon Harrison podkreślał, że rozpoczął przygotowania do jubileuszowej, 30. edycji Brooklyn Film Festival w 2027 roku. Wyraził również nadzieję na bliższą współpracę z polskim środowiskiem filmowym oraz większą obecność polskich produkcji podczas kolejnych edycji wydarzenia.

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W tym roku do programu festiwalu zakwalifikowały się trzy polskie filmy. Największe zainteresowanie wzbudził pełnometrażowy film fabularny „Glorious Summer” w reżyserii Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka. Specjalnie na Brooklyn Film Festival z Warszawy przyleciały producentki filmu Maria Gołoś i Monika Matuszewska, które cieszyły się z możliwości poznania atmosfery festiwalu.

Jesteśmy bardzo zadowolone z festiwalu. To doskonała okazja do spotkań z międzynarodowym środowiskiem filmowym i poznania nowojorskiej publiczności

– podkreślały producentki. – Przyleciałyśmy tylko na trzy dni, ale nie żałujemy – dodały.

Polska była również reprezentowana w konkursie animacji, gdzie prezentowany był m.in. film „Love Me Tender” w reżyserii Betiny Bożek. Ta krótka animacja opowiada o współczesnej samotności i świecie aplikacji randkowych. Drugą polską animacją prezentowaną podczas festiwalu jest „Basen albo śmierć złotej rybki” w reżyserii Darii Kopiec. To poruszająca opowieść o relacji matki i córki, pełna niewypowiedzianych emocji, gniewu i potrzeby przebaczenia.

Obecność polskich produkcji na Brooklyn Film Festival pokazuje, że rodzimi twórcy coraz śmielej wychodzą na międzynarodowe rynki. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich polskich twórców reprezentujących nasze kino na Brooklynie.

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