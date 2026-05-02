Polskie auta, kiełbaski i biało-czerwone barwy. Greenpoint szykuje się na świętowanie

Tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Greenpoincie patronatem honorowym objął Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz. Celebracja rozpocznie się w niedzielę rano. O godzinie 10.30 Polonia spotka się na mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki, a celebrować ją będzie ksiądz proboszcz Grzegorz Markulak.

Po nabożeństwie, o godzinie 12 pm w Polskim Domu Narodowym przy 261 Driggs Ave będzie miała miejsce uroczysta akademia poświęcona 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jej uczestników powita Marek Chrościelewski, prezes Polskiego Domu Narodowego, a w wydarzeniu udział wezmą między innymi tancerze z Polish American Folk Dance Company, Chór Angelus, a także zuchy i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Następnie goście udadzą się pod siedzibę Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej przy 100 McGuinness Blvd, gdzie o godzinie 1.30 pm zaplanowano ceremonię podniesienia Flagi RP, przemówienia oraz dalsze występy artystyczne, w tym między innymi zespołu Krakowianki i Górale. W uroczystościach na Greenpoincie swój udział zapowiedział też konsul Mateusz Sakowicz. Gościem honorowym wydarzenia będzie sybiraczka Helena Knapczyk.

Już po raz szósty spotkamy się pod siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na Greenpoincie w tym wyjątkowym dla całej Polonii dniu. Chciałbym zaprosić na obchody świąt państwowych na Greenpoincie całą Polonię. Jestem pewien, że frekwencja jak zwykle dopisze. Nasze doroczne spotkanie stało się już tradycją, która, wierzę, będzie kontynuowana przez kolejne dziesięciolecia

- powiedział „Super Expressowi” proboszcz Grzegorz Maziarz, współorganizator obchodów Dnia Flagi RP na Greenpoincie.

Niedzielne obchody na Greenpoincie to również prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji, gdyż tego dnia przed siedzibą Unii będzie można zobaczyć wiele zabytkowych oraz współczesnych samochodów i motocykli, zarówno amerykańskich, jak i polskich. Wśród nich znajdą się m.in. Mały i Duży Fiat, Polonez, Nysa, Żuk i Łada.

Wszystkich uczestników wydarzenia, podobnie jak w poprzednich latach, pobłogosławi ksiądz proboszcz Grzegorz Markulak. Poświęci on również zgromadzone na placu pojazdy. W programie, jak zawsze, zaplanowano także przejazd aut i motocykli ulicami Greenpointu, Ridgewood i Maspeth. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Na miejscu organizatorzy zapewniają polskie flagi i patriotyczne gadżety, a także darmowe jedzenie oraz napoje, w tym kawę, pączki, kiełbasę z grilla, a dla najmłodszych cukrową watę.