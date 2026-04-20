Otrzymał zaszczytny tytuł i nie zamierza spocząć na laurach. „Ta nagroda zobowiązuje”

Agata Drogowska
2026-04-20 13:31

Ten bal to już tradycja, a tytuł „Człowieka Roku” przyznawany jest od blisko 70 lat! W tym roku laureatem „Man of the Year 2026”, podczas słynnego balu Pulaski Association of Business and Professional Men Inc, wyróżniony został znany doskonale Polonii z Greenpointu Bogdan Bachorowski. – Ta nagroda niesie ze sobą prestiż – mówi nam laureat.

Bogdan Bachorowski Człowiekiem roku Pulaski Association of Business and Professional Men
11 kwietnia w Russo’s On The Bay w Nowym Jorku odbył się doroczny bal organizowany przez Pulaski Association of Business and Professional Men Inc. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowiska polonijnego, biznesowego oraz liderów organizacji społecznych, stanowiąc jedno z najważniejszych spotkań Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Kulminacyjnym momentem wieczoru było wręczenie prestiżowego tytułu „Man of the Year 2026”, który w tym roku otrzymał Bogdan Bachorowski, wieloletni działacz polonijny, przedsiębiorca oraz wiceprezes organizacji.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1959 roku osobom szczególnie zasłużonym dla społeczności polonijnej, za działalność społeczną, zaangażowanie oraz pielęgnowanie polskich wartości poza granicami kraju.

To ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Taka nagroda niesie ze sobą prestiż, ale też zobowiązuje, przede wszystkim do utrzymania pewnego poziomu i klasy w działaniu

– mówi w rozmowie z „Super Expressem” Bogdan Bachorowski.

Przeczytaj także:
Śmiertelny wypadek i ucieczka. Polak po 4 latach wrócił do USA w kajdankach

Dla mnie to szczególny moment, bo nagrodę otrzymałem w 31. roku mojej przynależności do organizacji

– dodaje.

Laureat zaszczytnego tytułu związany jest z organizacją od 1995 roku, a funkcję wiceprezesa pełni nieprzerwanie od 2001 roku. Jest również właścicielem biura podróży Pol-Travel Service i aktywnie wspiera rozwój polonijnej przedsiębiorczości.

Naszym głównym celem jest działanie na rzecz Polonii. Bardzo ważne jest dla nas wspieranie Polski oraz polonijnych biznesów. Organizacja istnieje od 1959 roku i od początku skupia się na budowaniu silnej, zintegrowanej społeczności

– podkreśla. Przyznaje też, że ważną rolę pełni też organizowany przez Pulaski Association of Business and Professional Men Inc bal.

To jedno z najważniejszych wydarzeń dla Polonii, a dla naszej organizacji zdecydowanie najważniejsze w całym roku

– mówi nam i gorąco zaprasza na kolejną uroczystość.

Polska szkoła 2026: dwa miliony uczniów ze specjalnymi potrzebami - wowy raport „Trendbook edusensus” ujawnia skalę wyzwań i wskazuje rozwiązania

65-letni Maciej Orłoś z żoną i Katarzyna Dowbor z końskim kucykiem na meczu TVP kontra Artyści! Unikalne zdjęcia

Serum w pielęgnacji: skoncentrowana moc dla Twojej skóry

Na dobre i na złe, odcinek 992: Spór Blanki i Maria o Ninę! Usłyszy już groźby

Wyniki LOTTO 20.04.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

