„Super Express”: – Jak spędza pan Święto Dziękczynienia i czy jest ono dla pana ważne?

Marek Stępień: – Święto Dziękczynienia jest dla mnie stosunkowo nową tradycją. Słyszałem o nim już wcześniej, mieszkając w Polsce i w Wielkiej Brytanii, ale poznałem je bliżej dopiero po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Spędzam ten dzień z rodziną i przyjaciółmi, zwykle w domu, a czasami wyjeżdżamy wspólnie do innego stanu. Cenię tę okazję przede wszystkim za możliwość spotkania z bliskimi i poświęcenia im czasu. Święto skłania do refleksji nad tym, za co jesteśmy wdzięczni, i przypomina, jak ważne są rodzinne więzi oraz przyjaźń. Choć sama tradycja jest dla mnie nowa, jej przesłanie jest mi bliskie.

– Jak rozpoczęła się pana przygoda ze sportem i dlaczego wybrał pan właśnie szermierkę?

– Moja przygoda ze sportem zaczęła się w Kraśniku od pływania. Najpierw chciałem po prostu nauczyć się dobrze pływać. Z czasem treningi stały się dla mnie czymś więcej: uczyły systematyczności, a zarazem pozwalały marzyć o zawodach i sportowej przyszłości. To był piękny okres, który pamiętam nie tylko jako początek sportowej drogi, lecz także jako czas przyjaźni, nauki samodzielności i wspólnego wysiłku. Pływanie otworzyło przede mną drogę do pięcioboju nowoczesnego, a później do szermierki. Każda z tych dyscyplin czegoś mnie nauczyła i każda pozostawiła ważny ślad w moim życiu.

– Kiedy po raz pierwszy pomyślał pan, że może wystąpić na igrzyskach olimpijskich?

– Marzenie o igrzyskach pojawiło się, gdy byłem jeszcze młodym pływakiem. Szczególnie mocno zapamiętałem igrzyska w Montrealu w 1976 roku. Oglądałem w telewizji Janusza Pyciaka-Peciaka, który zdobył złoty medal w pięcioboju nowoczesnym. Obraz mistrza wbiegającego na stadion zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pomyślałem wtedy, że kiedyś chciałbym spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Zainteresowała mnie jej wszechstronność oraz historia.

Tradycyjna idea pięcioboju odwołuje się do obrazu kuriera wojskowego, który w trudnych warunkach miał dotrzeć do celu i przekazać wiadomość. Odczytywałem tę opowieść jako symbol odwagi, sprytu, sprawności i umiejętności działania pod presją. Pięciobój łączył konkurencje wymagające różnych zdolności, co bardzo mi odpowiadało.

W Kraśniku znałem osoby, które również wybrały tę drogę, między innymi Marka Bajana, Dariusza Sobieszczańskiego i Dariusza Rogalskiego. Ich przykład umacniał moje zainteresowanie. W 1978 roku wyjechałem do Warszawy i rozpocząłem treningi pięcioboju nowoczesnego w Legii Warszawa. Wtedy olimpijskie marzenie zaczęło stawać się konkretnym celem.

– Otrzymał pan upragnioną nominację olimpijską w pięcioboju nowoczesnym, ale kontuzja pokrzyżowała plany. Ale nie poddał się pan, co więcej, w 1992 roku wysartował w Barcelonie w 1992 roku w szermierce. Co zapadło panu w pamięć z tamtych igrzysk?

– Z Barcelony pamiętam wiele chwil, zarówno sportowych, jak i osobistych. Szczególne znaczenie miały dla mnie walki szermiercze z reprezentantami Włoch i Kanady, które udało mi się wygrać.

Zapamiętałem także spotkanie z Mattem Biondim, jednym z najwybitniejszych pływaków tamtych czasów. Miałem okazję zjeść z nim śniadanie i lunch. Pamiętam również kolację z Borisem Beckerem. Niemiecki tenisista wystąpił w Barcelonie i zdobył tam złoty medal w grze podwójnej wspólnie z Micaelem Sticem.

Z ogromną dumą śledziłem sukcesy polskich pięcioboistów, z którymi wcześniej trenowałem: Macieja Czyżowicza, Dariusza Goździaka i Arkadiusza Skrzypaszka. Polska drużyna zdobyła złoty medal, a Skrzypaszek zwyciężył również indywidualnie. Dopingowałem kolegom podczas ostatniej konkurencji, jazdy konnej, i ich sukces przeżywałem bardzo osobiście. W pamięci pozostały mi także mecz piłkarski Polski z Hiszpanią, występ amerykańskiej drużyny koszykarzy znanej jako Dream Team oraz brązowy medal Małgorzaty Książkiewicz w strzelectwie. Odwiedzili mnie znajomi z Polski, wśród nich Ewa Borowa-Kowalczyk, która jest związana z włoską szermierką i pracuje jako maestra di scerma. Wyjątkowe było zakończenie igrzysk na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie: muzyka, światła i wspólny przemarsz z polską reprezentacją. Pamiętam także samą podróż na igrzyska i powrót do kraju. Był to niezwykły czas, wypełniony spotkaniami, sportowymi emocjami i poczuciem uczestnictwa w wydarzeniu o światowej randze.

– Jakie emocje towarzyszyły panu podczas reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej?

– Reprezentowanie Polski było dla mnie zawsze zaszczytem i zobowiązaniem. Z dumą zakładałem dres z orłem na piersi. Myślałem wtedy o rodzicach, dziadkach i pradziadkach w kraju.

Cieszyłem się, że mogę występować w polskich barwach i że moi bliscy są ze mnie dumni. Przed każdym startem chciałem walczyć o jak najlepszy wynik.

Z czasem zrozumiałem jednak, że reprezentowanie kraju oznacza także sposób, w jaki traktuje się przeciwników, przestrzega zasad i przyjmuje zarówno zwycięstwo, jak i porażkę. Duma narodowa i sportowa ambicja szły dla mnie w parze z szacunkiem dla innych. Właśnie tak rozumiem godne występowanie w barwach Polski.

– Który moment swojej kariery sportowej uważa pan za największy sukces?

– Udział w igrzyskach olimpijskich w Barcelonie jest jednym z najważniejszych doświadczeń mojej kariery. Dla zawodnika start olimpijski stanowi wyjątkowe podsumowanie wielu lat pracy, choć nie jest jedyną miarą sportowego dorobku.

Bardzo ważnym momentem był dla mnie Puchar Świata w Aidenem w 1989 roku, gdzie pokonałem Arnda Scmitta, mistrza olimpijskiego w szpadzie z Seulu. To zwycięstwo dodało mi wiary w siebie i umocniło moją pozycję w szermierce.

W 1989 i 1990 roku zdobyłem mistrzostwo Polski, a później startowałem w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata i uniwersjadzie, mierząc się z zawodnikami z bardzo silnych szkół szermierczych. Myślę jednak o sukcesie szerzej, niż tylko o medalach i miejscach w tabeli. Cenię wspólną pracę, koleżeństwo i przyjaźnie, które powstały podczas treningów. W sporcie indywidualnym zawodnik sam staje na planszy, ale jego rozwój jest dziełem wielu ludzi. Ta świadomość jest dla mnie równie ważna jak wyniki.

– Czy były chwile zwątpienia, w których myślał pan o zakończeniu kariery?

– Nie pamiętam, żebym poważnie rozważał zakończenie kariery. Miałem wyraźny cel: rozwijać się jako zawodnik i zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie. Skupiałem się na kolejnych treningach i zadaniach, które przybliżały mnie do tego celu. Dużo zawdzięczam trenerom, którzy poświęcali mi czas i pomagali rozwijać umiejętności. Zbigniew Konczalski pracował ze mną nad szermierką i organizował wyjazdy na treningi międzynarodowe, między innymi do Austrii, Niemiec i Francji. Dzięki temu mogłem zdobywać doświadczenie i poznawać różne style szkolenia. W dalszym rozwoju pomagali mi także Kazimierz Połomski, Bogdan Andrzejewski, Adam Medyński, pan Czajkowski i inni trenerzy. Nie oznacza to, że droga była łatwa. Wymagała cierpliwości, konsekwencji i gotowości do codziennej pracy. Pomagało mi jednak poczucie, że wiem, dokąd zmierzam.

– Jak radził pan sobie ze stresem przed najważniejszymi zawodami?

– Na początku stres przed zawodami był dla mnie naturalny. Z czasem, gdy treningi i starty stały się stałą częścią życia, nauczyłem się lepiej kierować swoją uwagą. W szermierce zawody odbywały się często, więc wejście na planszę stopniowo stawało się zadaniem, do którego byłem przygotowany.

Najbardziej pomogła mi świadomość wykonanej pracy. Jeśli trenowałem regularnie, słuchałem wskazówek i wiedziałem, nad czym muszę jeszcze pracować, łatwiej było skupić się na samej walce.

Starałem się obserwować przeciwnika, kontrolować dystans, wybierać właściwy moment i podejmować decyzje bez pośpiechu. Równowagę pomagały mi zachować również nauka, czytanie, spotkania z przyjaciółmi i inne aktywności. Sportowiec potrzebuje koncentracji, ale również odpoczynku i kontaktu z życiem poza treningiem. Takie proporcje pomagały mi zachować spokój i szerszą perspektywę.

– Jaką rolę w pana sukcesach odegrali trenerzy, rodzice i najbliżsi?

– Moja droga sportowa była możliwa dzięki pracy wielu ludzi. Trenerzy uczyli mnie techniki, pomagają rozwijać umiejętności i przygotowywali do zawodów. Ich rola często wykraczała poza trening: wielu z nich interesowało się także nauką i rozwojem młodego zawodnika. Każdy z trenerów wniósł do mojego rozwoju własną wiedzę i doświadczenie. Duże znaczenie miała także uczelnia. Studiowałem w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wsparcie wykładowców i profesorów pozwalało mi łączyć trening z nauką i przygotowywać się do pracy zawodowej.

Szczególne miejsce w moim życiu zajmują rodzice i brat Krzysztof. Mama i tata byli cierpliwi, serdeczni i troskliwi. Kiedy wyjechałem z domu, tęsknili za mną, a ja tęskniłem za nimi. Pisali, odwiedzali mnie i wspierali na tyle sposobów, na ile mogli. Ich życzliwość dawała mi poczucie, że nawet z dala od Kraśnika mam za sobą rodzinę.

Z perspektywy czasu doceniam, jak wiele wyrozumiałości wymagało od nich moje sportowe życie, pełne treningów, wyjazdów i długich okresów poza domem. Wdzięcznie wspominam również babcię, dziadka, wujków, ciocie i pozostałych krewnych. Wsparcie rodziny nie ograniczało się do najbliższego domu, dawało mi poczucie przynależności i bliskości. Ważni byli też koledzy ze studiów, klubu sportowego, miejsca zamieszkania i szkolnej ławki. Wspólne treningi, rozmowy oraz wzajemna pomoc budowały środowisko, w którym łatwiej było podejmować kolejne wyzwania. Za moimi osiągnięciami stoi wiele osób i pamiętam o nich z wdzięcznością.

– Czego sport nauczył pana o życiu poza areną sportową?

– Nauczył mnie systematyczności, cierpliwości, odpowiedzialności i sumienności. Pokazał mi, że decyzje mają konsekwencje, a rozwój wymaga zarówno samodzielności, jak i gotowości do uczenia się od innych. Zrozumiałem także, że postęp często wymaga czasu i regularnej pracy, której efekty nie zawsze są widoczne od razu.

Przekonałem się, że rozwój człowieka nie powinien ograniczać się do osiągnięć sportowych. Potrzebne są wykształcenie, wiedza i przygotowanie do życia zawodowego po zakończeniu kariery.

Sam kontynuowałem naukę na różnych kierunkach i uczelniach, między innymi w Akademii Wychowania Fizycznego, na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zdobyte wykształcenie pomogło mi później w pracy i życiu osobistym. Uważam, że sportowcy powinni mieć dostęp do rzeczywistego wsparcia w łączeniu treningu z edukacją oraz w planowaniu dalszej kariery. Programy i inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Olympic Solidarity, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, federacji sportowych i uczelni mogą odegrać w tym istotną rolę. Ważne, aby poza informacją oferowały także praktyczną pomoc: w zdobywaniu kwalifikacji, planowaniu kariery, szukaniu zatrudnienia i przygotowaniu do życia po sporcie. Troska o sportowca powinna obejmować całą jego drogę.

– Jakie cechy charakteru są najważniejsze, aby osiągnąć sukces w sporcie wyczynowym?

– Najważniejsze są dla mnie pasja, konsekwencja, cierpliwość i gotowość do mądrej, ciężkiej pracy. Talent jest cenny, lecz sam nie wystarczy. Potrzebne są pokora, otwartość na naukę oraz umiejętność wyciągania wniosków zarówno ze zwycięstw, jak i z porażek.

Sport wyczynowy wymaga odporności psychicznej i opanowania, ale również odwagi. Zawodnik musi nieraz podjąć decyzję w ułamku sekundy. W szermierce liczą się technika i szybkość, ale także ocena dystansu, wyczucie właściwego momentu, przewidywanie ruchów przeciwnika i gotowość do zmiany taktyki.

Rozwój rzadko przebiega prostą drogą. Potrzebne są więc wytrwałość i wiara w proces. Cenię także uczciwość, szacunek dla rywali i koleżeńskość. Przeciwnik na planszy może być zarazem osobą, od której wiele można się nauczyć. Sport nabiera głębszego znaczenia, kiedy obok rywalizacji obecne są przyjaźń i wzajemna pomoc.

– Jakie są pana sportowe cele na najbliższe lata?

– Chcę nadal rozwijać się jako trener i wspierać kolejne pokolenia zawodników. Zależy mi, aby szermierka była dostępna dla większej liczby osób, a młodzi sportowcy mogli trenować w dobrze zorganizowanym i przyjaznym środowisku.

Ważne są dla mnie obozy oraz inicjatywy łączące szkolenie sportowe z rozwojem osobistym. Chciałbym pomagać w przygotowywaniu przyszłych trenerów i działaczy, a także dzielić się wiedzą o zarządzaniu klubami, rozwoju organizacji sportowych i budowaniu ich stabilnych podstaw.

Prowadziłem szkolenia dla trenerów i działaczy w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej, związane między innymi z Olympic Solidarity, Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i Międzynarodową Federacją Szermierczą (FIE). Doświadczenie to utwierdziło mnie w przekonaniu, że rozwój sportu wymaga nie tylko pracy zawodników, lecz także dobrego przygotowania ludzi i instytucji, które ich wspierają. Chcę również dbać o zdrowie poprzez regularny ruch, odpowiednie odżywianie i aktywność dostosowaną do wieku. Ważnym oparciem pozostaje dla mnie rodzina. Jej wsparcie pomaga mi zachować właściwe proporcje między sportem, pracą i życiem osobistym.

– Którego sportowca szczególnie pan podziwia i dlaczego?

– Trudno mi wskazać tylko jedną osobę. Szczególne miejsce zajmuje Janusz Pyciak-Peciak, którego zwycięstwo w pięcioboju nowoczesnym na igrzyskach w Montrealu zainspirowało mnie, gdy byłem młodym zawodnikiem. Podziwiam także biegaczy Bronisława Malinowskiego i Janusza Kusocińskiego, lekkoatletkę Irenę Szewińską, strzelca Józefa Zapędzkiego oraz sztangistę Zygmunta Smalcerza. W szermierce z uznaniem myślę o Jerzym Pawłowskim, Egonie Franke i Bogdanie Andrzejewskim. Cenię również Wojciecha Zabłockiego za dokonania sportowe, a także za działalność architektoniczną, pisarską i publiczną. Bliska jest mi także historia reprezentacji piłkarskiej Kazimierza Górskiego oraz polskich siatkarzy, którzy odnosili sukcesy pod wodzą Huberta Wagnera. To szerokie grono sportowców i drużyn z różnych dyscyplin. Podziwiam ich za osiągnięcia, ale również za wkład w budowanie znaczenia polskiego sportu i jego międzynarodowej renomy.

– Sport to jednak na pewno nie wszystko. Jakie ma pan zainteresowania poza sportem?

– Jedną z moich największych pasji są podróże i fotografia. Jako zawodnik odwiedzałem wiele miejsc, lecz napięty kalendarz zawodów nie zawsze pozwalał mi je poznawać. Później mogłem samodzielnie planować wyjazdy i uważniej odkrywać różne zakątki świata. Fotografią zainteresowałem się jako dziecko. Miałem około dziewięciu lat, gdy rodzice kupili mi pierwszy aparat: Smienę. Później przez długi czas używałem Zenita, a dziś chętnie fotografuję aparatami Canon i Nikon.

Lubię szukać ciekawych kadrów i utrwalać miejsca, ludzi oraz chwile, które mają dla mnie znaczenie. Interesuje mnie także nauka i zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin. Zajmowałem się marketingiem, biznesem i administracją, pedagogiką, biomechaniką, fizjologią oraz anatomią.

Podejmowałem również studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego. Ważna jest dla mnie ciekawość i gotowość do uczenia się przez całe życie. Lubię gotować, szczególnie przygotowywać śniadania. Interesuję się zdrowiem, żywieniem i ziołolecznictwem. Te pasje pozwalają mi rozwijać się poza sportem i patrzeć na codzienność z różnych perspektyw.

Rozmawiała Marta J. Rawicz