Polski akcent na nowojorskim Fashion Week. Projektanci z Łodzi na Manhattanie

Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
Agata Drogowska
2026-02-25 18:14

W ich stylizacjach występowali m.in. Kayah, Nick Sinckler, Marika, Katarzyna Pakosińska, Agnieszka Kołodka, Olga Szomańska czy Basia Kurdej-Szatan. Od czterech lat konsekwentnie podbijają Nowy Jork, gdzie właśnie pokazali swój nowy projekt RE:EARTH. W tętniącej życiem NoHo odbył się pokaz duetu Ulka Ta Od Szycia, który wyraźnie zaznaczył polską obecność na nowojorskiej scenie mody.

Polski duet projektowy Ulka Ta Od Szycia tworzy rodzeństwo: Michał Kubasiewicz (Kuba) oraz Ula Łęgowska. Od 2018 roku konsekwentnie rozwijają autorską markę upcyclingową, realizując zarówno zamówienia indywidualne, jak i projekty do teledysków, tras koncertowych oraz produkcji scenicznych. Od 2022 roku projektanci działają również w Nowym Jorku. I to jak! Ich kolekcje dostać można już w siedmiu lokalizacjach. Wszystkie projekty powstają jednak w pracowni kreatywnej w Łodzi, która pozostaje centrum koncepcyjnym i produkcyjnym marki. Kto nie znał ich produkcji 15 lutego miał okazję zobaczyć je przy okazji nowojorskiego Fashion Week.

Pokaz RE:EARTH to kolekcja oparta na idei ponownego wykorzystania materiałów. Wszystkie modele zostały uszyte z fragmentów odzieży dżinsowej, w tym markowych spodni, które zyskały nowe formy i funkcje. Patchworkowe konstrukcje, widoczne przeszycia, łączenia różnych odcieni jeansu – ta kontrolowana dekonstrukcja przełożyła się na wyrazistą estetykę kolekcji. Projekty balansowały między modą użytkową a nieco bardziej nonszalancką formą sceniczną, a łączył je denim - materiał miejski, demokratyczny, silnie zakorzeniony w kulturze ulicy.

Pokaz otworzyła polska modelka Kasia Dyrkacz. Jej obecność podkreśliła polskie korzenie projektu, który mimo nowojorskiej lokalizacji, zachował wyraźne łódzkie DNA. Oprawę muzyczną stanowił najnowszy utwór Kasi Dereń, artystki, którą Michał Kubasiewicz reprezentuje jako manager. Wykorzystanie premierowej kompozycji okazało się strzałem w dziesiątkę - budowała napięcie i rytm wyjść, tworząc jednolitą narrację.

Bardzo pasująca oprawa muzyczna Kasi Dereń. Kolekcja jest jak muzyka. Modele mogliby wyjść na ulicę w Nowym Jorku i wtopić się w miasto. Projektanci z Łodzi przywieźli kolekcję idealnie pasującą do Nowego Jorku

– komentowała Małgosia, jedna z uczestniczek wydarzenia.

Pokaz odbył się w nowojorskim barze Champagne Problems przy Bowery Street w NoHo, w wąskiej, charakterystycznej dla tej części miasta przestrzeni. Lokal nie jest ani industrialny, ani luksusowy, a jego wnętrze wypełniają złote elementy oraz kompozycje kwiatowe zwisające z sufitu. Wszystko to razem nawiązuje do miejskiego eklektyzmu i nowojorskiej teatralności, a podczas pokazu stworzyło kontrast dla kolekcji. Modele niemal ocierali się o publiczność, a wąska przestrzeń potęgowała intensywność odbioru pokazu.

Chciałem, żeby miejsce było z pazurem, oddawało klimat nowojorskiej ulicy. I to się udało, zarówno młoda widownia pokazu, jak i moja kolekcja

– podkreślił Michał Kubasiewicz, który wyjawił, że część projektów jest już dostępna w sprzedaży przy 21 Greenwich Ave w West Village na Manhattanie. Zdradził też, że kolejny pokaz planowany jest w Londynie.

