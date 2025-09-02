Polska kultura, muzyka i smaki zachwyciły na festiwalu Taste of Polonia. Już po raz 43.!

W sercu Chicago odbyła się 43. edycja Festiwalu Taste of Polonia, największego polonijnego wydarzenia kulturalnego w USA.

Przez cztery dni tysiące uczestników celebrowało polską muzykę, jedzenie i tradycje, a na scenach wystąpiło ponad 60 artystów, w tym Kamil Bednarek i VOX.

Festiwal to także uczta dla podniebienia, rękodzieło i akcje promujące polskie regiony.

43. edycja Festiwalu Taste of Polonia za nami! Na trzech scenach Copernicus Center wystąpiło ponad 60 artystów, prezentując pełną gamę muzyczną, począwszy od klasyki i polki, przez alternatywę i rock, aż po energetyczne reggae. Nie zabrakło tu artystów, którzy przyjechali z tj okazji specjalnie z Polski. Publiczność porwał Kamil Bednarek, który wystąpił dwukrotnie. Zespół VOX jak zawsze zaprezentował się bardzo elegancko i z klasą, śpiewając zarówno swoje stare przeboje, jak i nowe utwory. VOO VOO zaserwowało rockowe eksperymenty, a TABU wniosło pozytywną energię reggae. Nie zabrakło też dobrego humoru - Adam Van Bendler, Maciej Adamczyk i Cezary Jurkiewicz rozbawili publiczność do łez, udowadniając, że polski stand-up ma się bardzo dobrze.

Festiwal to nie tylko muzyka, ale i uczta dla podniebienia. Na stoiskach można było skosztować polskich specjałów - pierogów, gołąbków, placków ziemniaczanych, grillowanych kiełbasek i chłodnego piwa i innych napojów. Wokół Copernicus Center rozstawiono dziesiątki stoisk, również z rękodziełem, pamiątkami i produktami polonijnych biznesów. Dzieci i dorośli cieszyli się ze spotkania z Misiem Wojtkiem i możliwości zrobienia z nim zdjęć. Maluchy mogły poszaleć w specjalnej strefie dla dzieci, a chętni wesprzeć organizacje charytatywne, takie jak Dar Serca czy You Can Be My Angel Foundation.

Wyrazistym elementem imprezy była akcja promująca Małopolskę, zorganizowana przez Małopolską Organizację Turystyczną i Polską Organizację Turystyczną w Chicago. Stoisko regionu tętniło życiem: goście ozdabiali eko-torby, lepili gliniane obwarzanki i częstowali się krówkami oraz oscypkami. Klimatu dodawała góralska kapela. Wszystko idealnie wpisywało się ideę festiwalu Taste of Polonia, które ma być wydarzeniem prezentującym żywą i różnorodną polską kulturę, a jednocześnie łączącym pokolenia.

Uczestnicy wydarzenia zgodnie przyznawali, że zabawa była przednia. - Doskonale się bawiłam na festiwalu Taste of Polonia w ten weekend! - pochwaliła się w mediach społecznościowych Susana Mendoza, rewident Illinois, prezentując kadry ze spotkań z ubranymi w regionalne stroje uczestnikami festiwalu oraz Misiem Wojtkiem.

- Zespół Vox, wow! Co to był za koncert! Jestem młoda i wcześniej w ogóle nie znałam ich muzyki. To był mój pierwszy kontakt z ich muzyką i od razu mnie zachwycili. Wspaniałe piosenki, świetna zabawa i niesamowity klimat. Teraz rozumiem, dlaczego byli tak popularni w czasach młodości moich rodziców - powiedziała nam z kolei Joanna Zakrzewska z Chicago, która od lat odwiedza Taste of Polonia i była zachwycona także występem Kamila Bednarka.

Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na działalność Fundacji Kopernikowskiej, która od lat wspiera polonijną kulturę i organizacje w Chicago.