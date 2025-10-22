Polonijne placówki z ważnymi wyróżnieniami. Rozdano je na uroczystej gali

Pomógł stworzyć jedyny taki festiwal w USA. „Dobry film potrafi więcej niż kazanie”

Muzeum Polskie w Ameryce i Związek Klubów Polskich otrzymały Nagrody Dziedzictwa za wkład w zachowanie polskiej kultury.

Wyróżniono także dr. George'a Otto oraz działaczy, którzy aktywnie wspierają polonijne inicjatywy.

Bankiet Dziedzictwa to nie tylko gala, ale także manifestacja polskiej jedności, dumy i patriotyzmu. I w sobotę 19 października nasi rodacy z Chicago po raz kolejny pokazali, że polskie dziedzictwo żyje w ich sercach, działaniach i wspólnych wartościach. Program 55. Bankietu Dziedzictwa nie odbiegał od sprawdzonego od lat schematu: najpierw delektowano się dyskusjami przy koktajlach, by niedługo potem oklaskiwać uhonorowanych wręczanymi co roku przez Kongres Polonii Amerykańskiej w Illinois Nagrodami Dziedzictwa.

W tym roku główne wyróżnienie – Nagroda Dziedzictwa trafiła do dwóch doskonale znanych Polonii organizacji. Otrzymało ją świętujące 90-lecie Muzeum Polskie w Ameryce, które doceniono za wieloletnie działania na rzecz zachowania i popularyzacji historii Polonii, oraz Związek Klubów Polskich – za zaangażowanie w organizację wydarzeń patriotycznych, konkursów i liczne inicjatywy wspólnotowe. Wyróżnienie za całokształt działalności – Legacy Award - odebrał dr George Otto.

Nagroda za Służbę Społeczną trafiła do Irene Moskal-DelGiudice, Nagroda Artystyczna do Kingi Modjeskiej, Nagroda Biznesowa do Pawła Bobaka i Zofii Bobak, którzy są wieloletnimi działaczami Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

- „Zofia i Paweł od lat wspierają działalność Związku Podhalan oraz Polonii, dając piękny przykład, jak tradycję, wiarę i miłość do Ojczyzny można przekładać na konkretne czyny. Serdeczne gratulacje i podziękowania za Wasze wielkie serce! Niech Wam Bóg błogosławi!” – napisały władze ZPPA na Facebooku, podkreślając zaangażowanie, hojność i serce nagrodzonych okazywane inicjatywom społecznym, kulturalnym i charytatywnym.

Podczas tegorocznego Bankietu Dziedzictwa wyróżniono osoby i instytucje, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do zachowania i promowania polskiego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych. 🇵🇱🇺🇸W gronie laureatów znaleźli się:Muzeum Polskie w Chicago – za wieloletnie działania… pic.twitter.com/qJP2muLAZ9— Kowal (@pawelkowalpl) October 20, 2025

- „Gratuluję nagrodzonym! Dziękuję za działanie na rzecz polskiej tradycji w USA!”

– napisał na Facebooku przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Paweł Kowal, który był jednym z gości honorowych bankietu. Poseł pochwalił się też filmem z poloneza, którego odtańczył razem z Polonią. Zwieńczeniem 55. Bankietu Dziedzictwa była elegancka kolacja.