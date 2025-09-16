Otworzyli serca

Polonia balowała dla chorego Jasia. Anielska Noc w rytmach ABBY

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-09-16 21:49

„ABBA Night – z Aniołami dla Jasia” – pod takim hasłem odbyła się wyjątkowa polonijna potańcówka zorganizowana przez polonijną fundację You Can Be My Angel Fundation pod Chicago. Jej szczytnym celem było wsparcie 6-letniego Jasia Sroki w jego walce z chorobą nowotworową. Chicagowska Polonia odpowiedziała na apel o pomoc całym sercem, tłumnie, radośnie i z głębokim poczuciem misji, łącząc tego wieczoru zabawę z pomaganiem.

W sobotni wieczór, 12 września, eleganckie wnętrza sali bankietowej Allegra Banquets w Schiller Park na przedmieściach wypełniły się muzyką, śmiechem i wzruszeniem. Okazją była impreza „ABBA Night – z Aniołami dla Jasia”. Wieczór rozkręcił niezawodny DJ PaPa czyli Piotr Siemieniuk, serwując gościom największe hity ABBY oraz klimatyczne rytmy lat 70. i 80. Imprezę poprowadził z kolei charyzmatyczny MC Super Tomasz, który zadbał o dobrą energię, śmiech i wspólne tańce do późnych godzin nocnych.

Nie chodziło jednak jedynie o taniec i zabawę. Impreza połączona była ze zbiórką pieniędzy dla Jasia Sroki z Małopolski, który walczy z nowotworem tylnej jamy czaszki i rdzenia kręgowego. Chicagowska Polonia nie tylko tańczyła, ale też otwierała serca, pokazując, że wspólna zabawa może mieć głęboki sens i moc pomagania.

- Nasza impreza „ABBA Night” była nie tylko muzycznym powrotem do przeszłości, ale też współczesnym świadectwem ogromnej siły wspólnoty, która potrafi połączyć radość z realnym wsparciem - podkreśliła po imprezie w rozmowie z „Super Expressem” Katarzyna Romanowska, prezeska fundacji YCBA. - W rytmie ABBY, w rytmie serca. Polonia znów zatańczyła dla dobra. Wszyscy jesteście aniołami – dodała.

