Wyjątkowa uroczystość

Polonia z Chicago modliła się przy relikwiach pierwszego świętego „milenialsa”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-09-08 20:03

Niedziela 7 września zapisała się w historii Kościoła katolickiego jako dzień wyjątkowego duchowego zjednoczenia. Podczas uroczystej mszy świętej w Watykanie papież Leon XIV dokonał pierwszej kanonizacji swojego pontyfikatu, ogłaszając świętymi błogosławionego Carlo Acutisa oraz błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. Duchowe echo tego wydarzenia rozbrzmiało nie tylko w Wiecznym Mieście. Po drugiej stronie oceanu, w chicagowskim kościele, odbyła się wzruszająca uroczystość wprowadzenia relikwii świętego Carlo Acutisa.

Najnowsze z działu
Spotkali się z Kochanowskim w polskiej szkole i na militarnym pikniku

Narodowe Czytanie w Chicago

Spotkali się z Kochanowskim w polskiej szkole i na militarnym pikniku
To był niebywały bankiet przed 88. Paradą Pułaskiego! „Te setki osób tutaj to wielka siła”

Polonia zachwycona

To był niebywały bankiet przed 88. Paradą Pułaskiego! „Te setki osób tutaj to wielka siła”
Dba o zęby Polonii i nie tylko. Został „Wybitnym Polakiem”. „Piękny uśmiech to nie luksus, to fundament”

Rozmowa z dr. Danielem Domagałą

Dba o zęby Polonii i nie tylko. Został „Wybitnym Polakiem”. „Piękny uśmiech to nie luksus, to fundament”
Miała sprzątać domy, wyczyściła szuflady z kosztowności. 44-latka za kratami

Już ją zatrzymali

Miała sprzątać domy, wyczyściła szuflady z kosztowności. 44-latka za kratami
Strzelaniny sparaliżowały Chicago! Mieszkańcy przerażeni, urzędnicy reagują

Drogowy horror

Strzelaniny sparaliżowały Chicago! Mieszkańcy przerażeni, urzędnicy reagują
  • Watykan kanonizował pierwszego „milenialsa” – Carlo Acutisa, co wywołało duchowe obchody na całym świecie.
  • Polonia w Chicago uczciła to wydarzenie, przyjmując relikwie św. Carlo Acutisa w kościele św. Franciszka Borgii.
  • Patron internetu i młodzieży, Carlo Acutis, inspiruje do życia pełnego wiary, a jego relikwie mają wzmacniać duchowość wiernych.
  • Dowiedz się więcej o życiu i dziedzictwie tego niezwykłego świętego, który zmarł w wieku zaledwie 15 lat.

W niedzielę (7 września) świątynia pod wezwaniem św. Franciszka Borgii w Chicago, IL, tętniła życiem, gromadząc ramię w ramię wiernych polskiego, amerykańskiego i włoskiego pochodzenia, którzy wspólnie pragnęli przeżyć te głęboko duchowe chwile. Mszę świętą koncelebrował proboszcz parafii św. Franciszka Borgii, ksiądz Marek Smolka. Wśród uczestników wyróżniali się dostojni Rycerze św. Jana Pawła II – laicki zakon działający przy kościele, odziani w swoje charakterystyczne czarne szaty.

Wniesieniu relikwii św. Carlo towarzyszyły jego ikoniczne słowa: „Eucharystia jest moją autostradą do nieba”. To przesłanie, będące kwintesencją jego krótkiego, lecz intensywnego życia, wybrzmiało z niezwykłą mocą w sercach zgromadzonych. Przyznała to jedna z przedstawicielek młodego pokolenia Polonii - Druga Dama Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago Patrycja Niżnik, która była jednym z gości honorowych uroczystości.

Przeczytaj także:
Niecodzienne pożegnanie byłego męża Majki Jeżowskiej. Muzyk spoczął w Chicago

„Święty Carlo, patron internetu i młodzieży, pozostaje bliski sercom wielu wiernych”

- To była potężna motywacja dla nas, wiernych, by pogłębić naszą relację z Bogiem poprzez eucharystię, modlitwę oraz nasze codzienne świadectwa wiary. Nam, młodym, przypomina to o sile młodego ducha, który potrafi zmieniać świat swoją miłością, pokorą i wewnętrzną mocą – powiedziała Patrycja Niżnik, dodając, że Święty Carlo pozostaje bliski sercom wielu wiernych. - Jego obecność w relikwiach to dar, który będzie inspirował kolejne pokolenia do życia pełnego sensu, odwagi i świętości. Jest on pierwszym kanonizowanym milenialsem, co czyni go szczególnie bliskim naszemu pokoleniu – stwierdziła.

Przed śmiercią ofiarował swoje cierpienie za papieża i Kościół

Biografia Carlo Acutisa, naznaczona niezwykłą duchowością i przedwczesną śmiercią, z pewnością nadaje się na hollywoodzki film. Nowy święty urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie i od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą wrażliwość duchową. Zmarł w wieku zaledwie 15 lat, przegrywając walkę z ostrą białaczką. Przed śmiercią ofiarował swoje cierpienie za papieża i Kościół, ale też aktywnie wykorzystywał internet do głoszenia ewangelii i szerzenia wiary, katalogując cuda eucharystyczne na dedykowanej stronie internetowej. Jego wstawiennictwu przypisano cud uzdrowienia ciężko chorego dziecka w Brazylii. Carlo został pochowany w Asyżu, a jego duchowa ścieżka stała się inspiracją dla milionów młodych ludzi na całym świecie, dowodząc, że świętość jest osiągalna w każdym wieku i w każdych okolicznościach.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia
Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia

Materiał sponsorowany

Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji
Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji

PAPIEŻ
CHICAGO
ŚWIĘTY
POLONIA

Najnowsze

34
Miłość i nadzieja, odcinek 286: Bahar zastawi pułapkę na Leventa! Zacznie go szantażować tym nagraniem - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja, odcinek 286: Bahar zastawi pułapkę na Leventa! Zacznie go szantażować tym nagraniem - ZDJĘCIA

Apator czekał na to 9 lat, a lider zachował kamienną twarz

Żużlowe emocje

Apator czekał na to 9 lat, a lider zachował kamienną twarz

Miłość i nadzieja, odcinek 274: Kuzey nie obejrzy filmiku od Alpera! Nagranie znajdą jego matka i siostra, ale przechwyci je Cavidan- ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja, odcinek 274: Kuzey nie obejrzy filmiku od Alpera! Nagranie znajdą jego matka i siostra, ale przechwyci je Cavidan- ZDJĘCIA

20
Miłość i nadzieja, odcinek 275: Bahar i Kuzey po ślubie odwiedzą Silę w klinice. Oszuka siostrę, że nic nie pamięta! - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja, odcinek 275: Bahar i Kuzey po ślubie odwiedzą Silę w klinice. Oszuka siostrę, że nic nie pamięta! - ZDJĘCIA

9
Polonia z Chicago modliła się przy relikwiach pierwszego świętego „milenialsa”

Wyjątkowa uroczystość

Polonia z Chicago modliła się przy relikwiach pierwszego świętego „milenialsa”

Stracili dach nad głową. Po pożarze kamienicy mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów

Pożar we Wrzeszczu

Stracili dach nad głową. Po pożarze kamienicy mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów