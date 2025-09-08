Polonia z Chicago modliła się przy relikwiach pierwszego świętego „milenialsa”

Dba o zęby Polonii i nie tylko. Został „Wybitnym Polakiem”. „Piękny uśmiech to nie luksus, to fundament”

Watykan kanonizował pierwszego „milenialsa” – Carlo Acutisa, co wywołało duchowe obchody na całym świecie.

Polonia w Chicago uczciła to wydarzenie, przyjmując relikwie św. Carlo Acutisa w kościele św. Franciszka Borgii.

Patron internetu i młodzieży, Carlo Acutis, inspiruje do życia pełnego wiary, a jego relikwie mają wzmacniać duchowość wiernych.

Dowiedz się więcej o życiu i dziedzictwie tego niezwykłego świętego, który zmarł w wieku zaledwie 15 lat.

W niedzielę (7 września) świątynia pod wezwaniem św. Franciszka Borgii w Chicago, IL, tętniła życiem, gromadząc ramię w ramię wiernych polskiego, amerykańskiego i włoskiego pochodzenia, którzy wspólnie pragnęli przeżyć te głęboko duchowe chwile. Mszę świętą koncelebrował proboszcz parafii św. Franciszka Borgii, ksiądz Marek Smolka. Wśród uczestników wyróżniali się dostojni Rycerze św. Jana Pawła II – laicki zakon działający przy kościele, odziani w swoje charakterystyczne czarne szaty.

Wniesieniu relikwii św. Carlo towarzyszyły jego ikoniczne słowa: „Eucharystia jest moją autostradą do nieba”. To przesłanie, będące kwintesencją jego krótkiego, lecz intensywnego życia, wybrzmiało z niezwykłą mocą w sercach zgromadzonych. Przyznała to jedna z przedstawicielek młodego pokolenia Polonii - Druga Dama Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago Patrycja Niżnik, która była jednym z gości honorowych uroczystości.

„Święty Carlo, patron internetu i młodzieży, pozostaje bliski sercom wielu wiernych”

- To była potężna motywacja dla nas, wiernych, by pogłębić naszą relację z Bogiem poprzez eucharystię, modlitwę oraz nasze codzienne świadectwa wiary. Nam, młodym, przypomina to o sile młodego ducha, który potrafi zmieniać świat swoją miłością, pokorą i wewnętrzną mocą – powiedziała Patrycja Niżnik, dodając, że Święty Carlo pozostaje bliski sercom wielu wiernych. - Jego obecność w relikwiach to dar, który będzie inspirował kolejne pokolenia do życia pełnego sensu, odwagi i świętości. Jest on pierwszym kanonizowanym milenialsem, co czyni go szczególnie bliskim naszemu pokoleniu – stwierdziła.

Przed śmiercią ofiarował swoje cierpienie za papieża i Kościół

Biografia Carlo Acutisa, naznaczona niezwykłą duchowością i przedwczesną śmiercią, z pewnością nadaje się na hollywoodzki film. Nowy święty urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie i od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą wrażliwość duchową. Zmarł w wieku zaledwie 15 lat, przegrywając walkę z ostrą białaczką. Przed śmiercią ofiarował swoje cierpienie za papieża i Kościół, ale też aktywnie wykorzystywał internet do głoszenia ewangelii i szerzenia wiary, katalogując cuda eucharystyczne na dedykowanej stronie internetowej. Jego wstawiennictwu przypisano cud uzdrowienia ciężko chorego dziecka w Brazylii. Carlo został pochowany w Asyżu, a jego duchowa ścieżka stała się inspiracją dla milionów młodych ludzi na całym świecie, dowodząc, że świętość jest osiągalna w każdym wieku i w każdych okolicznościach.