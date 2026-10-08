Polki dbają o siebie w Chicago. Wyjątkowe spotkanie miało inspirować przyszłe liderki Polonii

Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Leadership Inspired”, czyli inspirujące przywództwo i akcentowało znaczenie aktywnej roli kobiet w budowaniu silnej i zintegrowanej społeczności polonijnej. Gościem honorowym wydarzenia była Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Regina Jurkowska, która w swoim przemówieniu mówiła właśnie o znaczeniu aktywności kobiet w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym, wspominając o niezwykłej roli polonijnych organizacji.

Swoimi doświadczeniami podzieliła się również Anna Węgrzecki, członkini Rady Harwood Heights, która opowiedziała o pracy na rzecz lokalnej społeczności, wiążących się z nią wyzwaniach oraz potrzebie angażowania kolejnych pokoleń kobiet w życie polityczne.

Uczestniczki konferencji w Chicago miały okazję wziąć udział w dyskusjach poświęconych przywództwu, rozwojowi zawodowemu, budowaniu pewności siebie oraz znaczeniu współpracy, wsparcia i przyjaźni między kobietami. Szczególną wartością spotkania była możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz poznania historii życia kobiet, które z konsekwentnie realizują swoje cele zawodowe i społeczne, spełniając swoje marzenia.

Konferencja „Kobiety dla Kobietom” była niezwykle udanym i wartościowym wydarzeniem, które zgromadziło kobiety różnych pokoleń wokół wspólnej idei rozwoju, wzajemnego wsparcia i inspiracji

- powiedziała „Super Expressowi” Aleksandra Rumiński, wiceprezes Heritage Leaders, współorganizatora spotkania. Stwierdziła też, że pokazało ono, jak ważne jest tworzenie przestrzeni do otwartej rozmowy, dzielenia się doświadczeniem oraz budowania pewności siebie wśród młodych kobiet.

Inspirujące historie i doświadczenia prelegentek udowodniły, że wiedza, odwaga i wzajemne wsparcie mogą motywować kolejne pokolenia do realizowania swoich marzeń i podejmowania nowych wyzwań. Sukces konferencji potwierdził, że inicjatywy Heritage Leaders są potrzebne i mają ogromną wartość dla młodego pokolenia oraz całej społeczności polonijnej

– dodała.

Spotkanie zakończyło się rozmowami networkingowymi, podczas których padło wiele obietnic i zapowiedzi dalszej współpracy pomiędzy uczestniczkami. Organizatorzy podkreślili, że konferencja „Kobiety Kobietom” jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu promowanie kobiet-liderek polonijnego środowiska oraz wspieranie ich aktywności na różnych płaszczyznach życia społecznego. Wydarzenie było darmowe, zostało zorganizowane przez Związek Klubów Polskich w USA w ramach projektu dofinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.