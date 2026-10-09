Polak z Illinois znów zatrzymany! 33-latek miał w telefonie materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci

Do kolejnego zatrzymania Polaka, jak poinformowało Biuro Szeryfa Hrabstwa Will, doprowadziło spotkanie z kuratorem sądowym. Piotr Fudala, który przebywał na wolności pod nadzorem kuratorskim, miał problemy z wywiązaniem się z jednego z nałożonych na niego obowiązków. Chodziło o zainstalowanie na jego iPhonie specjalnego oprogramowania monitorującego aktywność na urządzeniu.

Według raportu Wydziału Kuratorskiego Hrabstwa Will złożonego 1 czerwca, 33-latek tłumaczył, że nie jest w stanie zainstalować programu z powodu problemów finansowych. Oprogramowanie było jednak jednym z warunków jego nadzoru. Fudala został więc wezwany na spotkanie z kuratorem i od tego się zaczęło.

Jak poinformowało w oficjalnym komunikacie Biuro Szeryfa Hrabstwa Will, śledztwo rozpoczęto 12 czerwca po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego możliwego naruszenia warunków zwolnienia i posiadania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Jak poinformowało w oficjalnym komunikacie Biuro Szeryfa Hrabstwa Will, śledztwo rozpoczęto 12 czerwca po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego możliwego naruszenia warunków zwolnienia i posiadania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Fudala zgłosił się na spotkanie w ramach nadzoru kuratorskiego, a kurator poprosił go o okazanie telefonu komórkowego. Fudala przekazał kuratorowi swój telefon, a ten znalazł na nim materiały, które mogły stanowić dziecięcą pornografię

– poinformowali policjanci. 33-latek przyznał się do posiadania nielegalnych materiałów. Wyraził też zgodę na badanie jego telefonu komórkowego. Jego wyniki okazały się obciążające.

Ekspertyza kryminalistyczna telefonu Fudali ujawniła około 40 zdjęć i 9 filmów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci

– ujawnili mundurowi.

Wcześniej już usłyszał wyrok

To nie pierwszy raz, gdy Piotr Fudala znalazł się w centrum podobnego postępowania. Jak wynika z dokumentów sądowych, 12 marca 2026 r. mężczyzna przyznał się do posiadania cyfrowego nagrania przedstawiającego seksualne wykorzystywanie dzieci, za co zatrzymano go w 2025 r., o czym informował "Super Express". W ramach porozumienia procesowego sąd skazał go na cztery lata nadzoru kuratorskiego dla sprawców przestępstw seksualnych. Dzięki temu wyrokowi nie trafił wówczas do więzienia, ale musiał przestrzegać surowych ograniczeń.

Oprócz obowiązku instalacji oprogramowania monitorującego Fudala nie mógł korzystać z internetu w celach innych niż związane z nauką lub pracą. Zakazano mu również korzystania z mediów społecznościowych i aplikacji do czatowania.

Sześć nowych zarzutów. Prokuratura chce, by pozostał w areszcie

5 października wydano nakaz aresztowania 33-latka. Postawiono mu sześć zarzutów dotyczących posiadania cyfrowych zdjęć i nagrań przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Tego samego dnia funkcjonariusze przyjechali do domu Polaka przy Cameron Avenue w Lockport i go zatrzymali. Następnie przewieziono go do ośrodka detencyjnego hrabstwa Will. Fudala pozostaje w areszcie, oczekując na dalsze czynności sądowe. Prokuratura domaga się, by pozostał za kratami do czasu nowego procesu.