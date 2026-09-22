Polak z Chicago walczy o fotel lidera Rady Polonii Świata. Ma ciekawy pomysł

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-09-22 17:02

Chicagowska Polonia od lat jest jedną z najbardziej aktywnych części światowej społeczności polskiej. Tym razem jej przedstawiciel chce ubiegać się o funkcję, która zasięgiem obejmuje cały glob. Frank J. Spula, były prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, przedstawił właśnie program swojej kandydatury na przewodniczącego Rady Polonii Świata.

Frank Spula przemawia przy mównicy. Na miniaturowym zdjęciu uścisk dłoni z innym mężczyzną. O kandydacie pisze SE USA.
Autor: Kongres Polonii Amerykańskiej/ Materiały prasowe

Kongres Polonii Amerykańskiej ma swojego kandydata na przewodniczącego Rady Polonii Świata. To Frank Spula, wieloletni lider, a dziś honorowy prezes organizacji i urzędujący prezes Polish National Alliance (Związku Narodowego Polskiego, ZNP), którego kandydaturę zgłosił prezes KPA Hubert J. Cioromski. Właśnie poznaliśmy jego program, który streszcza jego hasło wyborcze: „Doświadczenie, które łączy. Współpraca, która buduje przyszłość”.

Program Spuli koncentruje się przede wszystkim na tym, jak Rada powinna działać i współpracować ze zrzeszonymi w niej organizacjami i reprezentować Polonię na zewnątrz. Podkreśla on konieczność partnerskiej współpracy, ale też autonomię poszczególnych organizacji i polityczną niezależność Rady. Drugim elementem są demokracja, komunikacja i przejrzystość.

Chcę wprowadzić regularną, dwustronną komunikację pomiędzy Prezydium a organizacjami członkowskimi, nie tylko przy okazji zjazdów czy oficjalnych wydarzeń w Polsce

– informuje w swoim programie Frank J. Spula.

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– podaje dalej.

Trzeci filar dotyczy budowania wspólnego, ale niezależnego głosu światowej Polonii. Spula wskazuje kwestie, które mogą łączyć Polaków mieszkających w różnych częściach świata: prawa Polaków za granicą, język, kultura i dziedzictwo, dobre imię Polski i Polonii oraz przyszłość kolejnych pokoleń.

Czwarty punkt to łączenie pokoleń i przekazywanie odpowiedzialności młodszym liderom, a kolejny to realistyczne cele i odpowiedzialne przywództwo - w programie pojawia się postulat, aby nowe inicjatywy miały jasno określony cel, osoby odpowiedzialne za ich realizację, źródła finansowania oraz odpowiednie umocowanie w strukturach Rady.

Po opublikowaniu programu pod postem KPA na Facebooku pojawiły się komentarze popierające kandydaturę Spuli.

„Gratulacje, może nadchodzi czas na zwiększenie stałego i intensywnego zaangażowania w budowanie twórczej obecności w Polsce, niech Polonia ma swoje Centrum w Polsce, swoje oddziały w każdym regionie tego pięknego kraju”

– napisał Makary Jechna.

„Znakomita kandydatura!!! Brawo Frank!”

– skomentował Maciej Cybulski.

Ostateczna decyzja należy jednak do delegatów organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Świata. To oni podczas październikowego walnego zjazdu w Brukseli wybiorą przewodniczącego na kolejną kadencję. Obecnie jest nim Jarosław Narkiewicz z Litwy.

Rada Polonii Świata jest federacją organizacji reprezentujących Polaków i Polonię poza granicami kraju. Jej obecna forma jest kontynuacją Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, powstałej w 1978 roku w Toronto. W 1994 roku, podczas zjazdu w Rzymie, przyjęto nazwę Rada Polonii Świata i rozszerzono działalność o organizacje z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

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