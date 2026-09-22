Polak z Chicago walczy o fotel lidera Rady Polonii Świata. Ma ciekawy pomysł

Kongres Polonii Amerykańskiej ma swojego kandydata na przewodniczącego Rady Polonii Świata. To Frank Spula, wieloletni lider, a dziś honorowy prezes organizacji i urzędujący prezes Polish National Alliance (Związku Narodowego Polskiego, ZNP), którego kandydaturę zgłosił prezes KPA Hubert J. Cioromski. Właśnie poznaliśmy jego program, który streszcza jego hasło wyborcze: „Doświadczenie, które łączy. Współpraca, która buduje przyszłość”.

Program Spuli koncentruje się przede wszystkim na tym, jak Rada powinna działać i współpracować ze zrzeszonymi w niej organizacjami i reprezentować Polonię na zewnątrz. Podkreśla on konieczność partnerskiej współpracy, ale też autonomię poszczególnych organizacji i polityczną niezależność Rady. Drugim elementem są demokracja, komunikacja i przejrzystość.

Chcę wprowadzić regularną, dwustronną komunikację pomiędzy Prezydium a organizacjami członkowskimi, nie tylko przy okazji zjazdów czy oficjalnych wydarzeń w Polsce

– informuje w swoim programie Frank J. Spula.

Członkowie Rady Polonii Świata powinni wiedzieć, czym zajmuje się Prezydium, jakie inicjatywy są podejmowane, jakie decyzje zapadają oraz jaka jest sytuacja finansowa Rady

– podaje dalej.

Trzeci filar dotyczy budowania wspólnego, ale niezależnego głosu światowej Polonii. Spula wskazuje kwestie, które mogą łączyć Polaków mieszkających w różnych częściach świata: prawa Polaków za granicą, język, kultura i dziedzictwo, dobre imię Polski i Polonii oraz przyszłość kolejnych pokoleń.

Czwarty punkt to łączenie pokoleń i przekazywanie odpowiedzialności młodszym liderom, a kolejny to realistyczne cele i odpowiedzialne przywództwo - w programie pojawia się postulat, aby nowe inicjatywy miały jasno określony cel, osoby odpowiedzialne za ich realizację, źródła finansowania oraz odpowiednie umocowanie w strukturach Rady.

Po opublikowaniu programu pod postem KPA na Facebooku pojawiły się komentarze popierające kandydaturę Spuli.

„Gratulacje, może nadchodzi czas na zwiększenie stałego i intensywnego zaangażowania w budowanie twórczej obecności w Polsce, niech Polonia ma swoje Centrum w Polsce, swoje oddziały w każdym regionie tego pięknego kraju”

– napisał Makary Jechna.

„Znakomita kandydatura!!! Brawo Frank!”

– skomentował Maciej Cybulski.

Ostateczna decyzja należy jednak do delegatów organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Świata. To oni podczas październikowego walnego zjazdu w Brukseli wybiorą przewodniczącego na kolejną kadencję. Obecnie jest nim Jarosław Narkiewicz z Litwy.

Rada Polonii Świata jest federacją organizacji reprezentujących Polaków i Polonię poza granicami kraju. Jej obecna forma jest kontynuacją Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, powstałej w 1978 roku w Toronto. W 1994 roku, podczas zjazdu w Rzymie, przyjęto nazwę Rada Polonii Świata i rozszerzono działalność o organizacje z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.