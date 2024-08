Polacy z Ridgewood powinni mieć się na baczności. Nowy złodziejski duet okrada domy

Nowojorczycy muszą mieć oczy dookoła głowy, bo nie brak cwaniaków, którzy tylko czyhają na okazję, żeby ich okraść. Niektórzy sięgają przy tym po coraz to wymyślniejsze metody. Przykładem rabunek, do którego doszło we wtorek 20 sierpnia na Queensie. Sprawcy, dwaj zamaskowani mężczyźni, zaatakowali w biały dzień, bo około godz. 2 pm w zamieszkiwanym licznie przez Polonię Ridgewood.

Przebrani za pracowników utrzymania ruchu bandyci podeszli do 28-letniego mężczyzny w okolicy Gates Avenue i Fresh Pond Road. Jeden z nich zainicjował rozmowę, a gdy 28-latek udał się do pobliskiego domu, poszedł za nim i zapukał do drzwi. Gdy ofiara mu otworzyła, wszedł do domu i wyjął broń. Trzymając mężczyznę na muszce poczekał na swojego kompana, który wszedł do środka z torbą narzędziową na wózku.

W chwili napadu w domu, prócz 28-latka, była też 70-letnia kobieta. Bandyci trzymali oboje na muszce i zażądali pieniędzy. Zabrali $18 tysięcy w gotówce i złotą bransoletę, po czym uciekli, szczęśliwie nie raniąc ofiar. Z miejsca odjechali ciemnym SUV-em, kierując się na zachód Gates Avenue. Szukają ich policjanci ze 104. posterunku NYPD, którzy opublikowali film z wtorkowego zajścia. Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanych bandytów proszone są o kontakt z NYPD Crime Stoppers pod numerem 1-800-577-TIPS (8477) lub przekazywanie anonimowych informacji na crimestoppers.nypdonline.org.