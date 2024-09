Plaga nastoletnich złodziei w chicagowskiej kolejce

Niemal nie ma dnia bez policyjnego komunikatu o poszukiwanych lub zatrzymanych nieletnich, którzy okradli kogoś w kolejce CTA. Na początku tygodnia trójce dzieci w wieku 12, 13 i 15 lat postawiono zarzuty w sprawie napadu na 18-letnią kobietę w pociągu zielonej linii. Trójka, wspierana przez dwoje kolegów, zaatakowała i okradła ofiarę 14 września około godz. 9.30 pm przy 47th Street.

Policja opublikowała zdjęcia sprawców, pochodzące z kamer zainstalowanych w pociągu i na stacji. Dzieci rozpoznał znany chicagowski pastor i działacz społeczny Corey Brooks zwany „RoofTopPastor” i by sprawiedliwości stało się zadość dzieci i ich rodziców doprowadził na komisariat policji 2. dystryktu Chicago przy ulicy Wentworth Ave. - „Zabiorę dzisiaj w nocy te dzieci i ich rodziców by się oddali w ręce policji. Każde z nich ma mniej niż piętnaście lat, proszę zatem dajcie im szansę” – napisał 23 września w serwisie X.

Niestety nie był to odosobniony przestępczy incydent w chicagowskiej kolejce z udziałem nieletnich. We wtorek policja podała, że 14-latkowi z Chicago postawiono zarzut udziału w rabunku w kolejce linii czerwonej linii, do którego doszło we wtorek 17 września około godziny 10.45 pm w Bryn Mawr. 14-latek działał z dwoma wspólnikami. Swoją pierwszą ofiarę, mężczyznę, uderzyli w twarz i ukradli mu telefon, okulary i osłonę na AirPods. Zmusili go, by wysiadł z pociągu na jednej ze stacji, a sami jechali dalej w stronę centrum miasta.

Złodziejskie trio tej samej nocy miało napaść także na 34-latka w okolicy przystanku Sheridan i 30-latka w pobliżu Clark-Division. Policja aresztowała 14-latko w poniedziałek 23 września na stacji czerwonej kolejki przy 95 ulicy. Okazało się, że nieletni ma już na koncie oskarżenia w sprawie napadu z 20 sierpnia na 20-letniego mężczyznę oraz cztery rabunku, cztery przypadki pobicia pasażera i dwa przypadki bezprawnego przetrzymywania.

W ręce policji wpadł w poniedziałek także 16-latek zatrzymany około północy na peronie przy 95th ulicy. Niecałą godzinę wcześniej miał okraść 18-latka na stacji czerwonej kolejki Sox-35th w Chicago.